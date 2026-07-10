Сборные Испании и Бельгии встретятся в четвертьфинале плей-офф чемпионата мира. Матч состоится 10 июля в 22:00 мск. В этом анонсе можно узнать, где и как смотреть игру.

До сих пор команда Де Ла Фуэнте шла без поражений. «Красная Фурия» победила в последних 4 поединках турнира. В прошлом раунде плей-офф сборная Испании прошла сборную Португалии, выиграв 1:0. Стоит также отметить, что испанцы ни разу не пропустили за весь прошедший отрезок турнира.

Бельгия невыразительно стартовала на этом мундиале, однако затем начала показывать хорошие результаты, набрав победную серию, которая началась со встречи против Новой Зеландии (5:1). Далее бельгийцы обыграли Сенегал 3:2 и разгромили США 4:1. Так что «Красные дьяволы» на этом этапе выглядят вполне боеспособно.

Испания является фаворитом букмекеров и если она сегодня подтвердит этот статус, то одержит шестую подряд победу над Бельгией. Напомним, что победитель сыграет в полуфинале с Францией.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.63 на победу Испании и 6.00 на победу Бельгии, коэффициенты на проход команд в полуфинал составляют 1.30 и 3.45 соответственно.

Эксперты LiveSport.Ru рассказали, стоит ли ждать много голов. Смелая ставка за 5.45 доступна здесь. Еще один прогноз от редакции тут.

Искусственный интеллект предсказал разгромную победу сборной Испании со счетом 5:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Испания — Бельгия смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Испания — Бельгия в подробном онлайн-репортаже.