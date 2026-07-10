Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри оценил победу национальной команды своей страны над Марокко (2:0) в четвертьфинале ЧМ-2026.

Тьерри Анри globallookpress.com

«Честно говоря, ребята, у нас уже заканчиваются слова. Когда вы владеете мячом, вы, как всегда, великолепны. Но больше всего меня впечатляет то, как быстро эта команда возвращает себе мяч. То, что вы делаете без мяча, — просто невероятно.

Поздравляю Дидье Дешама, команду и болельщиков. Я смотрел матч по телевизору, и видеть такую страсть было по-настоящему особенным. Надеюсь, это продолжится, потому что наблюдать за такой командой — настоящее удовольствие.

Но мы только в полуфинале. Конечно, это уже большое достижение. Однако я говорю "только в полуфинале", потому что мы хотим пройти еще дальше», — цитирует Анри The Touchline.

Соперником французов в полуфинале станет победитель противостояния Испания — Бельгия, которое состоится 10 июня.