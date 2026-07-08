Российский тренер Рашид Рахимов подвел итоги матча между Аргентиной и Египтом (3:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Рашид Рахимов globallookpress.com

«У меня было ощущение, что сборная Египта сама не верила, что может выиграть этот матч. При счете 2:0 в свою пользу египтяне стали терять позиции и играть неорганизованно. В предыдущей части матча они действовали иначе.

Думаю, что причина в психологии. Египтяне прекрасно понимали, что с Аргентиной очень сложно, что об этой команде все говорят. Когда аргентинцы прибавили после второго пропущенного гола, команде Египта надо было прибавить. А они попытались закрыться, но сделали это неорганизованно и без агрессии в блокировании соперников», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

В четвертьфинале ЧМ‑2026 Аргентина встретится со сборной Швейцарии.