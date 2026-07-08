Спортивный директор «Аль-Ахли» Руи Педру высказался о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Краснодар».
«Мы рады приветствовать Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли". Он игрок исключительного уровня с выдающейся историей успехов и достижений.
Мы уверены, что он станет важным дополнением к нашей команде и сыграет ключевую роль в достижении клубом своих целей в предстоящих сезонах», — приводит слова Педру официальный сайт «Аль-Ахли».
Как сообщают СМИ, клуб из Саудовской Аравии заплатил «Краснодару» 21 млн евро.
Ранее Сперцян прокомментировал свой переход в «Аль-Ахли».