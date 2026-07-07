Воспитанник и бывший капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал свой переход в саудовский «Аль-Ахли».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Это было не сразу "да", так скажем, но внутри я почувствовал, что уже пора и что я давно этого хочу. Немножечко с натяжкой, но можно сказать, что сразу. Очень много факторов, на самом деле. Нет одного. Просто уже хотелось попробовать что-то новое», — сказал Сперцян на своем YouTube-канале.

Как отмечают близкие к ситуации источники, важной причиной трансфера на Ближний Восток также стало отсутствие конкретных и официальных предложений со стороны европейских команд на фоне многолетних слухов в прессе.

За 185 проведенных матчей в составе «Краснодара» Эдуард Сперцян закрепил за собой статус второго бомбардира за всю историю существования кубанского клуба. Полузащитник набрал в общей сложности 102 результативных балла по системе «гол+пас», записав на свой счет 58 забитых мячей и 44 голевые передачи.