«Краснодар» официально объявил об уходе капитана команды Эдуарда Сперцяна. Полузащитник продолжит карьеру в саудовском «Аль-Ахли», завершив многолетнее выступление за родной клуб.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

О переходе футболиста пресс-служба «быков» сообщила в социальных сетях, поблагодарив одного из лидеров команды за годы, проведенные в Краснодаре.

«Спасибо за всё, капитан! Удачи на новом этапе карьеры!» — говорится в сообщении клуба.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара» и за время выступлений за основную команду провел 185 матчей, забил 58 мячей и отдал 44 результативные передачи.

В сезоне-2025/26 Сперцян провел 42 матча во всех турнирах, записав на свой счет 14 забитых мячей и 18 результативных передач.