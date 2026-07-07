7 июля в 03:00 мск сборная США и сборная Бельгии встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира. В этом анонсе можно узнать, где смотреть игру и как это сделать.

Сборная США идет на турнире с тремя победами и одним поражением. В прошлом раунде плей-офф хозяева мундиаля обыграли сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. Сегодня «Штатники» явно рассчитывают продолжить свое продвижение к финальным раундам турнира.

Бельгия до сих пор без поражений. В прошлом матче «Красные дьяволы» были близки к вылету, однако смогли перевернуть игру с Сенегалом с 0:2 до 3:2 в дополнительное время. Тем не менее у команды есть проблемы и многие эксперты не считают Бельгию фаворитом встречи.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 2.55 — победа сборной США, 2.85 — победа сборной Бельгии, 1.82 — выход сборной США в четвертьфинал, 2.00 — выход сборной Бельгии в четвертьфинал.

Прогноз на победителя встречи предложили эксперты LiveSport.Ru. В отдельном прогнозе редакция подготовила ставки на тоталы матча. Предсказание на точный счет доступно здесь.

Прогноз ИИ: минимальная победа сборной США со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча США — Бельгия смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча США — Бельгия в подробном онлайн-репортаже.