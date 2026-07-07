Экс-форвард сборной Португалии Рикарду Куарежма раскритиковал выступление национальной команды на ЧМ-2026.

Рикарду Куарежма globallookpress.com

«Никто не должен проявлять неуважение к тренеру, но у него должен быть соответствующий характер. Много раз я вредил себе, делая то, что приходило мне в голову и чего требовала игра — конечно, некоторым тренерам это не нравилось, и меня отстраняли. И это нормально, это их выбор, они за все отвечают. Но я поступал так, как требовала игра.

У этих игроков хватает духа делать то, что от них требует игра, потому что их никто не тронет. Никто ничего не скажет, если они потерпят неудачу, так почему бы не брать на себя больше ответственности? Чего они боятся? Сборной нужно разобраться, что правильно, а что нет, и пригласить тренера, который это понимает.

В чем был хорош Ренату Вейга? В обороне? Потому что, пытаясь отдавать пасы из глубины, он просто создает хаос. Очевидно, есть тренер, но ты должен рисковать, и с этим есть большие проблемы. Тренер может целую неделю наигрывать вас слева, но игра потребует от вас смещения направо — что вы будете делать? Посмотрите на тренера, ожидая, что он скажет вам об этом?

Речь об игроках, которые выступают на высочайшем уровне, они считаются лучшими в мире. Нельзя смотреть на тренера, ожидая, что он скажет, куда нужно или не нужно идти. Есть вещи, которых я не понимаю. У нас отличные полузащитники, очень талантливые, но на этом чемпионате мира они смотрелись очень слабо. Слабая атака, слабая оборона... Я не могу винить во всем только Мартинеса, потому что игроки тоже не показали того, что должны были», — цитиурет Куарежму Record.

Сборная Португалии вылетела на стадии 1/8 финала ЧМ-2026, проиграв сборной Испании со счетом 0:1.