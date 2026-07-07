Британский журналист Пирс Морган отреагировал на завершение международной карьеры Криштиану Роналду, напомнив о рекордных достижениях португальца в составе национальной сборной.

Криштиану Роналду globallookpress.com

После вылета Португалии с ЧМ-2026 он призвал соотечественников гордиться легендарным капитаном.

Накануне сборная Португалии уступила Испании со счетом 0:1 в матче 1/8 финала, после чего 41-летний Роналду подтвердил, что этот мундиаль стал для него последним.

«Если Роналду сыграл последний матч за Португалию, то он уходит с наибольшим количеством матчей за сборные в истории (233), наибольшим количеством голов за сборные (146) и единственным, кто забивал на шести чемпионатах мира», — написал Морган в соцсетях.

Испания в четвертьфинале чемпионата мира — 2026 сразится с Бельгией.