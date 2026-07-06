Нападающий сборной Норвегии Александр Серлот высказался о победе национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026-го года против сборной Бразилии (2:1).

Сборная Норвегии globallookpress.com

«Это невероятно круто. Мы настолько хороши и настолько уверены в себе, что верим, что можем обыграть любую команду, и это фантастическое чувство.

Мы верили, что, если нам удастся попасть на чемпионат мира, мы покажем невероятно хороший результат. Временами мы превосходили Бразилию, это фантастика. Мы в четвертьфинале: нам нечего терять — нужно просто выложиться по полной», — приводит слова Серлота Mundo Deportivo.

По итогам этого противостояния сборная Норвегии пробилась в 1/4 финала ЧМ-2026, где сыграет против сборной Англии. Матч состоится 12-го июля в 00:00 мск.