Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал ранний вылет своей команды с чемпионата мира 2026 года после поражения от Норвегии со счётом 1:2 в 1/8 финала.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Итальянский специалист признался, что команда тяжело переживает неудачу, однако призвал извлечь из неё правильные выводы.

«Безусловно, мы разочарованы итоговым результатом. В то же время этот чемпионат мира дал нам ценный опыт. У нас сильная команда, и я благодарен футболистам за самоотдачу и атмосферу внутри коллектива. Ещё до матча я говорил, что у Норвегии есть исполнители высочайшего уровня, и именно они стали ключевым фактором этой встречи», — цитирует Анчелотти сайт ФИФА.

Также наставник «селесао» дал понять, что не намерен покидать свой пост после неудачного выступления на мировом первенстве.

«Мы обязаны продолжать работать, становиться сильнее и искать новые решения. Это поражение — не конец пути, а начало нового этапа для нашей сборной», — подчеркнул тренер.