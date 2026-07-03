3 июля в Торонто состоится матч 1/16 финала плей-офф чемпионата мира между сборными Португалии и Хорватии. Старт поединка в 02:00 мск. О том, где смотреть игру, расскажем в нашем анонсе.

Сборная Португалии не смогла показать уверенную игру в групповой стадии турнира. Коллектив Роберто Мартинеса одержал только одну победу, выиграв 5:0 у команды Узбекистана. А вот с ДР Конго и Колумбией португальцы расписали ничью. В конечном счете Португалия набрала 5 очков и вышла из группы второй.

Хорватия выиграла 2 из 3 матчей в группе. Уступив Англии 2:4, подопечные Златко Далича обыграли Панаму 1:0 и Гану 2:1. Благодаря этому «шашечным» удалось избежать квалификации через группу третьих команд.

Хорватия ни разу не выигрывала у Португалии в официальных встречах. Однако на этом турнире португальцы уже показали, что у них тоже есть слабые места. Хорватия вполне способна их нащупать.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на победителя поединка. Здесь можно узнать ставки на результативность встречи.

Коэффициенты букмекеров: 1.70 — победа Португалии, 5.80 — победа Хорватии, 1.33 — выход Португалии в 1/8 финала, 3.35 — выход Хорватии в 1/8 финала.

ИИ оценил шансы команд и предсказал победу Португалии со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Португалия — Хорватия смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Колумбия — Португалия в подробном онлайн-репортаже.