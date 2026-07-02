Роналду и Модрич оттянутся на прощание

прогноз на дуэль Роналду и Модрича в 1/16 финала ЧМ-2026, ставка за 1.90

3 июля в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Португалия и Хорватия. Начало встречи — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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Португалия

Турнирное положение: Португалия хотя и была фаворитом в своей группе, но все-таки не смогла ее выиграть, заняв второе место.

Команда проиграла два очка победителю квартета Колумбии, а также «привезла» один балл третьей в таблице ДР Конго и пять пунктов — последнему Узбекистану.

Последние матчи: прошедшую стадию турнира иберийцы завершили вничью с Колумбией (0:0), хотя по характеру игры даже рисковала проиграть.

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Во втором туре финальной части ЧМ-2026 Криштиану Роналду, который проводит свой последний мундиаль, и компания набрали три очка, не оставив никаких шансов Узбекистану — 5:0.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах разного статуса Португалия выиграла четыре раза при двух ничьих.

Эта форма только подтверждает то, что пиренейская сборная — фаворит грядущей игры, однако вряд ли кто-то сомневается, что соперник как минимум способен создать ей проблемы.

Криштиану Роналду — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

Хорватия

Турнирное положение: Хорватия, как и оппонент, заняла вторую позицию в своей группе, хотя набрала большее количество очков — шесть.

Команда только на один пункт отстала от победителя квартета Англии, а также на четыре очка опередила третью в таблице Гану и на шесть — четвертую Панаму.

Последние матчи: в финальном туре группового этапа балканская сборная набрала три очка, обыграв Гану со счетом 2:1.

В предыдущем поединке той же стадии мирового форума Лука Модрич, который также проводит свой последний мундиаль, и компания одержали победу над Панамой (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах (три — официальных и один — товарищеский) Хорватия проиграла лишь раз при трех победах.

Такие результаты должны вселять в «Шашечных» уверенность в своих силах, тем более что их соперник не особо впечатляет своей мощью на ЧМ-2026.

Пять голов команды на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

На что ставят в матче Португалия — Хорватия Букмекерские коэффициенты на матч Португалия — Хорватия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Португалия забивала больше одного гола

в трех из четырех последних матчей Хорватия забивала два гола

в трех из четырех последних матчей Хорватии забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Португалия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.73. Ничья — в 3.66, успех Хорватии — в 5.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.76.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей пиренейцы забили больше одного гола. Так было и в их трех из пяти последних поединков против нынешнего соперника.

Тем временем, балканцы пропустили больше двух голов в трех из шести последних матчей.

1.90 Тотал Португалии больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Португалия — Хорватия принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал Португалии больше 1,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, поскольку такое развитие событий было в трех из четырех последних матчей Хорватии.

2.10 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Португалия — Хорватия позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10

Прогноз на исход

Не пропустите прогноз на исход матча Португалия — Хорватия с коэффициентом для ставки 4.90.