3 июля в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Португалия и Хорватия. Начало встречи — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
Португалия
Турнирное положение: Португалия хотя и была фаворитом в своей группе, но все-таки не смогла ее выиграть, заняв второе место.
Команда проиграла два очка победителю квартета Колумбии, а также «привезла» один балл третьей в таблице ДР Конго и пять пунктов — последнему Узбекистану.
Последние матчи: прошедшую стадию турнира иберийцы завершили вничью с Колумбией (0:0), хотя по характеру игры даже рисковала проиграть.
Во втором туре финальной части ЧМ-2026 Криштиану Роналду, который проводит свой последний мундиаль, и компания набрали три очка, не оставив никаких шансов Узбекистану — 5:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах разного статуса Португалия выиграла четыре раза при двух ничьих.
Эта форма только подтверждает то, что пиренейская сборная — фаворит грядущей игры, однако вряд ли кто-то сомневается, что соперник как минимум способен создать ей проблемы.
Криштиану Роналду — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.
Хорватия
Турнирное положение: Хорватия, как и оппонент, заняла вторую позицию в своей группе, хотя набрала большее количество очков — шесть.
Команда только на один пункт отстала от победителя квартета Англии, а также на четыре очка опередила третью в таблице Гану и на шесть — четвертую Панаму.
Последние матчи: в финальном туре группового этапа балканская сборная набрала три очка, обыграв Гану со счетом 2:1.
В предыдущем поединке той же стадии мирового форума Лука Модрич, который также проводит свой последний мундиаль, и компания одержали победу над Панамой (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах (три — официальных и один — товарищеский) Хорватия проиграла лишь раз при трех победах.
Такие результаты должны вселять в «Шашечных» уверенность в своих силах, тем более что их соперник не особо впечатляет своей мощью на ЧМ-2026.
Пять голов команды на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей Португалия забивала больше одного гола
- в трех из четырех последних матчей Хорватия забивала два гола
- в трех из четырех последних матчей Хорватии забивали больше двух голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Португалия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.73. Ничья — в 3.66, успех Хорватии — в 5.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.76.
Прогноз: в четырех из шести последних матчей пиренейцы забили больше одного гола. Так было и в их трех из пяти последних поединков против нынешнего соперника.
Тем временем, балканцы пропустили больше двух голов в трех из шести последних матчей.
Ставка: тотал Португалии больше 1,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, поскольку такое развитие событий было в трех из четырех последних матчей Хорватии.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10
Прогноз на исход
Не пропустите прогноз на исход матча Португалия — Хорватия с коэффициентом для ставки 4.90.