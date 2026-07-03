Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич после поражения от Португалии (1:2) в матче 1/16 финала ЧМ-2026 раскритиковал работу системы VAR.

Лука Модрич globallookpress.com

Опытный хавбек выразил недовольство эпизодом с отменённым голом хорватской команды в компенсированное время. По словам Модрича, судьи объяснили своё решение касанием мяча со стороны Игоря Матановича, однако повторов, подтверждающих это, хорваты не увидели.

«В моменте с отменённым голом арбитр сказал, что Матанович коснулся мяча. Но мы посмотрели множество повторов, и нигде не было видно, что касание действительно было. Система VAR должна вмешиваться только при очевидных ошибках судьи», — приводит слова Модрича Jutarnji List.

Напомним, в компенсированное время хорваты сумели отправить мяч в ворота Португалии, однако после вмешательства VAR гол был отменён. В итоге команда Златко Далича уступила со счётом 1:2.