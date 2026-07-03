Андрей Аршавин поделился мнением о главных претендентах на победу на ЧМ-2026, отметив, что считает сборную Франции сильнее Испании.

Андрей Аршавин globallookpress.com

По словам Аршавина, испанская команда демонстрирует высокий уровень игры и способна уверенно пройти по своей части турнирной сетки, однако именно французы выглядят наиболее мощным коллективом среди всех участников.

«Испания — команда высокого уровня. Потрепать её вряд ли кто-то сможет в её части сетки. Но Франция, с которой испанцы могут встретиться в полуфинале, выглядит мощнее. Думаю, что именно в этой части сетки играет будущий чемпион мира», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Сборная Испании вышла в 1/8 финала, уверенно обыграв Австрию со счётом 3:0. Следующим соперником команды стала Португалия.