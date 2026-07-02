Полузащитник сборной Англии Деклан Райс оценил игру нападающего национальной команды Гарри Кейна в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной ДР Конго (2:1).

Гарри Кейн — нападающий сборной Англии globallookpress.com

Напомним, что Гарри Кейн в этом поединке оформил дубль, отличившись на 75-й и 86-й минутах.

«Полагаю, это то, что бывает, когда играешь при 30‑градусной жаре. Тяжёлый матч. Выложились полностью, организм сильно вымотался за эту игру. Теперь нужно восстановиться — и снова в бой.

Мое самочувствие? Со мной всё в порядке. Чувствую себя отлично. Всё хорошо.

Это матч на вылет. Соперник прошёл непростую группу, так что лёгкой игры никто и не ждал. Нельзя недооценивать соперника — ни будучи нейтральным зрителем, ни будучи игроком: у любой команды есть мастерство, и она может наказать в любой момент — что соперник и сделал. Но при этом у нас было очень много моментов.

Надо отдать должное их вратарю — он совершил просто невероятный сейв. Гарри Кейн… ну, это неизбежно: он забивает эти голы. Победа была заслуженной, хотя нам пришлось потрудиться чуть больше, чем хотелось бы. Главное, что в матчах на вылет мы побеждаем — и сегодня мы это сделали.

Если дать (Кейну) шанс — это гол, так считаю. Я видел это уже столько раз… Просто невероятно, какие голы он забивает и как он это делает. Его настрой на голы… уже 72 мяча за сезон — это просто поразительно. Так что снимаю перед ним шляпу.

По ходу турнира… даже сегодня: мы думали, что соперник сыграет в пять защитников, а они вышли вчетвером и действовали более открыто. У нас стало больше атак и ударов по воротам. По ходу турнира будем только прибавлять», — приводит слова Райса BBC.

После этого матча сборная Англии пробилась в 1/8 финала ЧМ-2026, где сыграет против сборной Мексики 6-го июля.