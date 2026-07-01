Сборная Англии одержала волевую победу над командой ДР Конго в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со счетом 2:1.
Брайан Сипенга на седьмой минуте вывел конголезцев вперед. Африканская команда вела в счете до 75-й минуты, пока Гарри Кейн не восстановил равновесие.
Спустя одиннадцать минут английский форвард оформил дубль мощным ударом из-за пределов штрафной и принес победу своей команде. Капитану «трех львов» дважды ассистировал Энтони Гордон.
Результат матча
АнглияЛондон2:1ДР КонгоКиншаса
0:1 Чипенга Брайан Кибамбе 7' 1:1 Гарри Кейн 75' 2:1 Гарри Кейн 86'
Англия: Джордан Пикфорд, Джед Спенс (Эберечи Эзе 70'), Эзри Конса, Марк Гехи, Эллиот Андерсон, Деклан Райс (Джон Стоунс 90'), Джуд Беллингем, Чуквунонсо Мадуэке (Энтони Гордон 61'), Маркус Рашфорд (Букайо Сака 61'), Гарри Кейн, Nico O'Reilly
ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзау, Артур Масуаку (Жорис Кайембе 89'), Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба, Аарон Ван-Биссака, Ноа Садики, Самуэль Мутуссами (Фистон Майеле 89'), Чипенга Брайан Кибамбе (Тео Бонгонда 76'), Йоан Висса, Натанаэль Мбюкю (Мешак Элия 64'), Ngal'ayel Mukau (Эдо Кайембе 76')
Жёлтые карточки: Джуд Беллингем 19' — Ноа Садики 28'
ДР Конго завершил свое участие на турнире, англичане в 1/8 финала сыграют против сборной Мексики.