Сборная Англии одержала волевую победу над командой ДР Конго в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со счетом 2:1.

Гарри Кейн и Джуд Беллингем globallookpress.com

Брайан Сипенга на седьмой минуте вывел конголезцев вперед. Африканская команда вела в счете до 75-й минуты, пока Гарри Кейн не восстановил равновесие.

Спустя одиннадцать минут английский форвард оформил дубль мощным ударом из-за пределов штрафной и принес победу своей команде. Капитану «трех львов» дважды ассистировал Энтони Гордон.

Результат матча Англия Лондон 2:1 ДР Конго Киншаса 0:1 Чипенга Брайан Кибамбе 7' 1:1 Гарри Кейн 75' 2:1 Гарри Кейн 86' Англия: Джордан Пикфорд, Джед Спенс ( Эберечи Эзе 70' ), Эзри Конса, Марк Гехи, Эллиот Андерсон, Деклан Райс ( Джон Стоунс 90' ), Джуд Беллингем, Чуквунонсо Мадуэке ( Энтони Гордон 61' ), Маркус Рашфорд ( Букайо Сака 61' ), Гарри Кейн, Nico O'Reilly ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзау, Артур Масуаку ( Жорис Кайембе 89' ), Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба, Аарон Ван-Биссака, Ноа Садики, Самуэль Мутуссами ( Фистон Майеле 89' ), Чипенга Брайан Кибамбе ( Тео Бонгонда 76' ), Йоан Висса, Натанаэль Мбюкю ( Мешак Элия 64' ), Ngal'ayel Mukau ( Эдо Кайембе 76' ) Жёлтые карточки: Джуд Беллингем 19' — Ноа Садики 28'

Статистика матча 7 Удары в створ 2 6 Удары мимо 3 60 Владение мячом 40 5 Угловые удары 3 0 Офсайды 4 10 Фолы 12

ДР Конго завершил свое участие на турнире, англичане в 1/8 финала сыграют против сборной Мексики.