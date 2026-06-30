Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер выступил с критикой в адрес сборной Германии после вылета национальной команды на стадии 1/16 финала ЧМ-2026.

Флориан Вирц — полузащитник сборной Германии globallookpress.com

«У них есть имена и качество на бумаге, но они просто не показали это. Посмотрите на Зане — не лучший сезон. Ундав, которого пришлось выпускать, чтобы добавить мощи в штрафной.

У Вирца был ужасный сезон в "Ливерпуле", и он снова не показал качество на этом чемпионате мира. Можно говорить, что у них есть класс, но класса не было. Мы видели, как они семь мячей отгрузили Кюрасао, — ну это здорово. Но когда это действительно имело значение, качества не оказалось вовсе», — цитирует Ширера Daily Mirror.

Напомним, что сборная Германии уступила Парагваю в матче 1/16 финала ЧМ-2026 (1:1, 3:4 по пен.). Немецкая национальная команда завершила свое выступление на турнире.