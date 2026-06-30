Сборная Парагвая в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026 одержала победу по пенальти над командой Германии — 1:1 (4:3 по пенальти).

Германия — Парагвай
Германия — Парагвай globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Справились немцы с парагвайским розыгрышем от угла поля, но Галарса вернул мяч в штрафную, а набежавший Хулио Энсисо с 11-метровой отметки нанёс неотразимый удар головой.

На 54-й минуте Вирц с левого фланга исполнил подачу в парагвайскую штрафную, а Кай Хаверц выпрыгнул и в борьбе с защитником затылком подрезал мяч в дальний угол ворот.

До конца основного времени счет не изменился и игра перешла в экстра-таймы. На 105-й минуте Браун от угла поля исполнил высокую подачу в район дальней штанги ворот Парагвая, откуда набежавший Жонатан Та в прыжке головой отправил мяч под перекладину. Однако после просмотра видеоповтора гол был отменен — Антон во вратарской подтолкнул Хиля.

Встреча перешла в серию пенальти, где точнее оказались парагвайцы. Голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль отразил удары Кая Хаверца и Ника Вольтемаде. У парагвайцев Антонио Санабрия пробил мимо створа, а удар Фабиана Бальбуэна отбил Мануэль Нойер.

Решающим оказался промах Жонатана Та, который отправил мяч выше ворот.

Результат матча

ГерманияБерлинГермания1:1ПарагвайПарагвайАсунсьон
0:1 Хулио Энсисо 42' 1:1 Кай Хаверц 54' 2:1 Йозуа Киммих 117' пен. 3:1 Надим Амири 117' пен. 4:1 Джамал Мусиала 117' пен. 4:2 Матиас Галарса 117' пен. 4:3 Хосе Канале 117' пен. 4:4 Густаво Гомес 117' пен. 4:5 Маурисио 117' пен.
Германия:  Мануэль Нойер,  Йозуа Киммих,  Жонатан Та,  Антонио Рюдигер (Надим Амири 110'),  Натаниэль Браун,  Лерой Зане (Ник Вольтемаде 88'),  Феликс Нмеча (Леон Горецка 45'),  Александар Павлович (Вальдемар Антон 79'),  Флориан Вирц (Малик Тшау 110'),  Кай Хаверц,  Дениз Ундав (Джамал Мусиала 63')
Парагвай:  Орландо Хиль,  Хуниор Алонсо (Фабиан Бальбуэна 120'),  Хосе Канале,  Густаво Гомес,  Хуан Хосе Касерес (Антонио Санабрия 99'),  Матиас Галарса,  Андрес Кубас,  Дамиан Бобадилья (Брайан Охеда 99'),  Мигель Альмирон (Густаво Веласкес 90'),  Хулио Энсисо (Маурисио 57'),  Габриэль Авалос (Густаво Кабальеро 55')
Жёлтые карточки:  Кай Хаверц 106',  Джамал Мусиала 115'  —  Андрес Кубас 65',  Матиас Галарса 117'

В 1/8 финала сборная Парагвая 5 июля сыграет с победителем матча между Францией и Швецией. Команда Германии покидает мундиаль.