Сборная Парагвая в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026 одержала победу по пенальти над командой Германии — 1:1 (4:3 по пенальти).
Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Справились немцы с парагвайским розыгрышем от угла поля, но Галарса вернул мяч в штрафную, а набежавший Хулио Энсисо с 11-метровой отметки нанёс неотразимый удар головой.
На 54-й минуте Вирц с левого фланга исполнил подачу в парагвайскую штрафную, а Кай Хаверц выпрыгнул и в борьбе с защитником затылком подрезал мяч в дальний угол ворот.
До конца основного времени счет не изменился и игра перешла в экстра-таймы. На 105-й минуте Браун от угла поля исполнил высокую подачу в район дальней штанги ворот Парагвая, откуда набежавший Жонатан Та в прыжке головой отправил мяч под перекладину. Однако после просмотра видеоповтора гол был отменен — Антон во вратарской подтолкнул Хиля.
Встреча перешла в серию пенальти, где точнее оказались парагвайцы. Голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль отразил удары Кая Хаверца и Ника Вольтемаде. У парагвайцев Антонио Санабрия пробил мимо створа, а удар Фабиана Бальбуэна отбил Мануэль Нойер.
Решающим оказался промах Жонатана Та, который отправил мяч выше ворот.
Результат матча
В 1/8 финала сборная Парагвая 5 июля сыграет с победителем матча между Францией и Швецией. Команда Германии покидает мундиаль.