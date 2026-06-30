Сборная Парагвая в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026 одержала победу по пенальти над командой Германии — 1:1 (4:3 по пенальти).

Германия — Парагвай globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Справились немцы с парагвайским розыгрышем от угла поля, но Галарса вернул мяч в штрафную, а набежавший Хулио Энсисо с 11-метровой отметки нанёс неотразимый удар головой.

На 54-й минуте Вирц с левого фланга исполнил подачу в парагвайскую штрафную, а Кай Хаверц выпрыгнул и в борьбе с защитником затылком подрезал мяч в дальний угол ворот.

До конца основного времени счет не изменился и игра перешла в экстра-таймы. На 105-й минуте Браун от угла поля исполнил высокую подачу в район дальней штанги ворот Парагвая, откуда набежавший Жонатан Та в прыжке головой отправил мяч под перекладину. Однако после просмотра видеоповтора гол был отменен — Антон во вратарской подтолкнул Хиля.

Встреча перешла в серию пенальти, где точнее оказались парагвайцы. Голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль отразил удары Кая Хаверца и Ника Вольтемаде. У парагвайцев Антонио Санабрия пробил мимо створа, а удар Фабиана Бальбуэна отбил Мануэль Нойер.

Решающим оказался промах Жонатана Та, который отправил мяч выше ворот.

Результат матча Германия Берлин 1:1 Парагвай Асунсьон 0:1 Хулио Энсисо 42' 1:1 Кай Хаверц 54' 2:1 Йозуа Киммих 117' пен. 3:1 Надим Амири 117' пен. 4:1 Джамал Мусиала 117' пен. 4:2 Матиас Галарса 117' пен. 4:3 Хосе Канале 117' пен. 4:4 Густаво Гомес 117' пен. 4:5 Маурисио 117' пен. Германия: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Антонио Рюдигер ( Надим Амири 110' ), Натаниэль Браун, Лерой Зане ( Ник Вольтемаде 88' ), Феликс Нмеча ( Леон Горецка 45' ), Александар Павлович ( Вальдемар Антон 79' ), Флориан Вирц ( Малик Тшау 110' ), Кай Хаверц, Дениз Ундав ( Джамал Мусиала 63' ) Парагвай: Орландо Хиль, Хуниор Алонсо ( Фабиан Бальбуэна 120' ), Хосе Канале, Густаво Гомес, Хуан Хосе Касерес ( Антонио Санабрия 99' ), Матиас Галарса, Андрес Кубас, Дамиан Бобадилья ( Брайан Охеда 99' ), Мигель Альмирон ( Густаво Веласкес 90' ), Хулио Энсисо ( Маурисио 57' ), Габриэль Авалос ( Густаво Кабальеро 55' ) Жёлтые карточки: Кай Хаверц 106', Джамал Мусиала 115' — Андрес Кубас 65', Матиас Галарса 117'

Статистика матча 6 Удары в створ 3 7 Удары мимо 2 75 Владение мячом 25 16 Угловые удары 6 4 Офсайды 1 18 Фолы 12

В 1/8 финала сборная Парагвая 5 июля сыграет с победителем матча между Францией и Швецией. Команда Германии покидает мундиаль.