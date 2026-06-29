Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу высказался о поражении национальной команды в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026-го года против сборной Бразилии (1:2).

Хадзимэ Мориясу — главный тренер сборной Японии globallookpress.com

«Я очень разочарован тем, что нам приходится покинуть турнир на этом этапе, но игроки сегодня выложились на полную, как и на протяжении всего пути к этому моменту.

Тренерский штаб также неустанно работал, поддерживая игроков. Сейчас я опустошён после того, как мы отдали все силы, но я хочу принять этот результат и использовать его для того, чтобы стать ещё сильнее», — приводит слова Мориясу официальный сайт ФИФА.

По итогам этого противостояния сборная Японии завершила свое выступление на турнире. На групповой стадии национальная команда заняла второе место в группе F с 5-ю очками в активе.