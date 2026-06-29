По итогам этого противостояния сборная Бразилии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против победителя матча Кот-д’Ивуар — Норвегия . Сборная Японии завершила свое выступление на турнире.

В 1-м тайме номинальные гости вышли вперед благодаря голу Каисю Сано на 29-й минуте.

Сборная Бразилии одержала победу над Японией (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026-го года.

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