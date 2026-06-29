Сборная Бразилии одержала победу над Японией (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026-го года.
В 1-м тайме номинальные гости вышли вперед благодаря голу Каисю Сано на 29-й минуте.
На 56-й минуте бразильской национальной команде удалось сравнять счет, отличился Каземиро.
Нападающий сборной Бразилии Габриэл Мартинелли забил победный гол на 90+6-й минуте.
Результат матча
БразилияБразилиа2:1ЯпонияТокио
0:1 Кайсю Сано 29' 1:1 Каземиро 56' 2:1 Габриэл Мартинелли 90+5'
Бразилия: Алисон, Данило, Маркос Маркиньос, Габриэль Магальяйнс, Дуглас Сантос, Бруно Гимарайнс (Фабиньо 90'), Каземиро, Лукас Пакета (Эндрик 45'), Райан, Матеус Кунья (Габриэл Мартинелли 66'), Винисиус Жуниор
Япония: Дзион Судзуки, Хироки Ито, Такэхиро Томиясу, Даити Камада (Ао Танака 78'), Кайсю Сано, Рицу Доан (Дзюнносукэ Судзуки 66'), Аясэ Уэда, Дайдзэн Маэда (Коки Огава 90'), Дзюня Ито (Суто Матино 78'), Кейто Накамура (Юкинари Сугавара 66'), Сого Танигути
Жёлтые карточки: Каземиро 14', Данило 48' — Кайсю Сано 12', Даити Камада 45', Дзюнносукэ Судзуки 84'
По итогам этого противостояния сборная Бразилии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против победителя матча Кот-д’Ивуар — Норвегия. Сборная Японии завершила свое выступление на турнире.