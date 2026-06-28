28 июня в 22:00 мск состоится матч 1/16 финала плей-офф чемпионата мира между сборными ЮАР и Канады. Расскажем, где и как смотреть игру.

Сборная ЮАР вышла в плей-офф в последний момент. К третьему туру африканцы имели 1 очко, но благодаря победе над Южной Корее, смогли выйти на второе место и получить путевку в 1/16 финала.

Канада в последнем туре групповой стадии проиграла Швейцарии, но это не помешало команде выйти в плей-офф со второй позиции. До этого хозяева мундиаля сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной, а после разгромили Катар 6:0.

Для обеих команд это первый плей-офф на мундиале в истории. Кто из них успешно пройдет дальше?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на результативность поединка. Ставку на исход встречи можно посмотреть здесь.

Коэффициенты букмекеров: 5.90 — победа ЮАР, 1.72 — победа Канады, 3.35 и 1.35 проход команд в 1/8 финала плей-офф.

Прогноз ИИ: победа сборной Канады с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ЮАР — Канада смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча ЮАР — Канада в подробном онлайн-репортаже.