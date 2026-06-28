28 июня в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют ЮАР и Канада. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.
ЮАР
Турнирное положение: ЮАР заняла вторую позицию в своей группе чемпионата мира, набрав четыре очка, поэтому и вышла в 1/16 финала.
Команда проиграла пять баллов победителю квартета Мексике, а также обошла на один пункт третью в таблице Южную Корею и на три — аутсайдера Чехию.
Последние матчи: решающим для выхода в плей-офф мирового форума был предыдущий матч сборной, в котором она одолела Южную Корею (1:0).
Перед этим во втором туре североамериканского мундиаля африканский коллектив набрал один балл, когда со счётом 1:1 разошёлся мировой с Чехией.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицирован — Зване.
Состояние команды: в восьми последних матчах, большинство из которых были товарищескими, ЮАР выиграла лишь раз при четырех ничьих и трех поражениях.
С такой формой сборной сложно рассчитывать на успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также то, что его будут поддерживать хозяйские трибуны.
Тапело Масеко и Тебохо Мокоэна — авторы двух голов команды на ЧМ-2026.
Канада
Турнирное положение: Канада подтвердила реноме одной из хозяев турнира, пробившись в плей-офф благодаря четырём очкам.
Команда на три пункта отстала от победителя квартета Швейцарии, а также по разнице мячей опередила третью в таблице Боснию и Герцеговину и аутсайдера Катар.
Последние матчи: в заключительном туре группового раунда мирового форума сборная не смогла выиграть квартет, проиграв Швейцарии (1:2).
Во втором туре домашнего мундиаля североамериканская команда и сделала необходимый задел для выхода в 1/16 финала, разгромив Катар с результатом 6:0.
Не сыграют: травмирован — Флорес и Коне, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, где три были официальными в рамках ЧМ-2026, Канада выиграла только дважды при четырех ничьих и одном поражении.
На первый взгляд, эти выступления ставят под сомнение шансы хозяев турнира на победу в дуэли, однако при поддержке родных трибун и с учётом перевеса в классе над соперником, они все-таки высоки.
Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах ЮАР забивали два или меньше голов
- в четырёх из пяти последних матчей ЮАР не проиграла
- в двух последних матчах Канады забивали больше двух голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Канада — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.71. Ничья — в 3.50, успех ЮАР — в 5.50.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.66.
Прогноз: в пяти последних матчах ЮАР забивали два или меньше голов. При этом в единственном до сих пор поединке этих сборных ранее также было забито два мяча.
В свою очередь, и в четырех из шести последних матчей Канады забивали два или меньше голов.
Ставка: тотал меньше 2,25 голов за 1.86.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше двух мячей, ведь в пяти последних матчах ЮАР забивали два или меньше голов.
Ставка: тотал меньше 2,0 голов за 2.25
Прогноз на исход
Не пропустите второй прогноз на матч ЮАР — Канада: ставка на исход за 2.86.