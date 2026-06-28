прогноз на матч за выход в 1/8 финала ЧМ-2026, ставка за 1.86

28 июня в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют ЮАР и Канада. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.

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ЮАР

Турнирное положение: ЮАР заняла вторую позицию в своей группе чемпионата мира, набрав четыре очка, поэтому и вышла в 1/16 финала.

Команда проиграла пять баллов победителю квартета Мексике, а также обошла на один пункт третью в таблице Южную Корею и на три — аутсайдера Чехию.

Последние матчи: решающим для выхода в плей-офф мирового форума был предыдущий матч сборной, в котором она одолела Южную Корею (1:0).

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Перед этим во втором туре североамериканского мундиаля африканский коллектив набрал один балл, когда со счётом 1:1 разошёлся мировой с Чехией.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицирован — Зване.

Состояние команды: в восьми последних матчах, большинство из которых были товарищескими, ЮАР выиграла лишь раз при четырех ничьих и трех поражениях.

С такой формой сборной сложно рассчитывать на успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также то, что его будут поддерживать хозяйские трибуны.

Тапело Масеко и Тебохо Мокоэна — авторы двух голов команды на ЧМ-2026.

Канада

Турнирное положение: Канада подтвердила реноме одной из хозяев турнира, пробившись в плей-офф благодаря четырём очкам.

Команда на три пункта отстала от победителя квартета Швейцарии, а также по разнице мячей опередила третью в таблице Боснию и Герцеговину и аутсайдера Катар.

Последние матчи: в заключительном туре группового раунда мирового форума сборная не смогла выиграть квартет, проиграв Швейцарии (1:2).

Во втором туре домашнего мундиаля североамериканская команда и сделала необходимый задел для выхода в 1/16 финала, разгромив Катар с результатом 6:0.

Не сыграют: травмирован — Флорес и Коне, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, где три были официальными в рамках ЧМ-2026, Канада выиграла только дважды при четырех ничьих и одном поражении.

На первый взгляд, эти выступления ставят под сомнение шансы хозяев турнира на победу в дуэли, однако при поддержке родных трибун и с учётом перевеса в классе над соперником, они все-таки высоки.

Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.

На что ставят в матче ЮАР — Канада Букмекерские коэффициенты на матч ЮАР — Канада: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти последних матчах ЮАР забивали два или меньше голов

в четырёх из пяти последних матчей ЮАР не проиграла

в двух последних матчах Канады забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Канада — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.71. Ничья — в 3.50, успех ЮАР — в 5.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.66.

Прогноз: в пяти последних матчах ЮАР забивали два или меньше голов. При этом в единственном до сих пор поединке этих сборных ранее также было забито два мяча.

В свою очередь, и в четырех из шести последних матчей Канады забивали два или меньше голов.

1.86 Тотал меньше 2,25 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч ЮАР — Канада принесёт чистый выигрыш 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: тотал меньше 2,25 голов за 1.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше двух мячей, ведь в пяти последних матчах ЮАР забивали два или меньше голов.

2.25 Тотал меньше 2,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч ЮАР — Канада принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: тотал меньше 2,0 голов за 2.25

Прогноз на исход

Не пропустите второй прогноз на матч ЮАР — Канада: ставка на исход за 2.86.