29 июня в матче 1/16 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Бразилия и Япония. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.
Бразилия
Турнирное положение: «Пентакампеоны» довольно буднично прошли групповой этап. Команда Карло Анчелотти с 7 очками заняла первое место в своем квартете.
При этом Бразилия в трех турах настреляла 7 мячей в ворота соперников. Из них четыре записал в свой актив форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела ярко. Бразилия с дублем Винисиуса Жуниора уверенно переиграла шотландцев (3:0).
До того бразильцы не заметили сборную Гаити (3:0). А вот в стартовом туре Мундиаля «пентакампеоны» подписали мирное соглашение с Марокко (1:1).
При этом Бразилия забила 6 мячей в двух последних матчах. Плюс в приличных кондициях, помимо Винисиуса Жуниора, находится Матеус Кунья, отличившийся тремя голами на чемпионате мира.
Состояние команды: Бразилия вполне преуспевает в плане реализации. Плюс команда Анчелотти намерена отомстить «самураям» за октябрьскую коллизию в спарринге (2:3).
В кадровом плане Бразилия привычно выглядит весьма симпатично. Подбор игроков у «пентакампеонов» прекрасный, плюс лазарет пустеет. Даже многострадальный Неймар вышел на замену в предыдущем поединке.
Япония
Турнирное положение: Эта команда довольно буднично пробилась в плей-офф. Япония финишировала на 2-й позиции, имея в своем активе пять очков.
Причем Япония забила 7 мячей в трех поединках группового этапа. А вот пропустили «самураи» трижды.
Последние матчи: команда находится в довольно приличной форме. Японцы не знают горечи поражений с сентября минувшего года.
Команда в предыдущем поединке расписала мировую со Швецией (1:1). А вот до того она учинила разгром Тунису (4:0) и не дала себя обыграть мощным Нидерландам (2:2).
В 5 своих последних поединках Япония сумела добыть три виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при трех пропущенных.
Состояние команды: Япония имеет достаточно качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да и в плане реализации у «самураев» почти полная гармония.
Японцы не боятся никого. Плюс команда весьма терпелива, и вполне преуспевает в контригре. К тому же Аясе Уэда отличился двумя голами на турнире.
«Самураи» до октябрьской победы шесть раз кряду уступили Бразилии. Да и в этой встрече команда будет больше сосредоточена на сдерживании атак соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Бразилия в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценивается в 3.60, тогда как победа Японии — в 5.25.
На то, что в этом поединке забьет Бразилия, букмекеры дают 1.18, тогда как гол японцев оценивается в 1.63.
Прогноз: Бразильцы по ходу турнира прибавляют, к тому же не пропускали в двух своих последних поединках.
Ставка: Забьет только Бразилия за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что бразильцы отгрузят два мяча в ворота японцев.
Ставка: Бразилия забьёт 2 мяча за 3.50.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Японцы на Мундиале не пропускали только от Туниса
- Бразилия забила 6 мячей в двух предыдущих поединках
- Бразильцы на чемпионате мира пропустили всего один гол
- Подопечные Анчелотти неизменно забивали в 11 своих последних матчах
- Япония традиционно неудачно противостоит бразильцам
Прогноз на исход
Не пропустите прогноз на исход матча Бразилия — Япония с коэффициентом для ставки за 2.25.