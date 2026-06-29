прогноз на забитые мячи в матче ЧМ-2026, ставка за 2.60

29 июня в матче 1/16 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Бразилия и Япония. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

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Бразилия

Турнирное положение: «Пентакампеоны» довольно буднично прошли групповой этап. Команда Карло Анчелотти с 7 очками заняла первое место в своем квартете.

При этом Бразилия в трех турах настреляла 7 мячей в ворота соперников. Из них четыре записал в свой актив форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела ярко. Бразилия с дублем Винисиуса Жуниора уверенно переиграла шотландцев (3:0).

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До того бразильцы не заметили сборную Гаити (3:0). А вот в стартовом туре Мундиаля «пентакампеоны» подписали мирное соглашение с Марокко (1:1).

При этом Бразилия забила 6 мячей в двух последних матчах. Плюс в приличных кондициях, помимо Винисиуса Жуниора, находится Матеус Кунья, отличившийся тремя голами на чемпионате мира.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Бразилия вполне преуспевает в плане реализации. Плюс команда Анчелотти намерена отомстить «самураям» за октябрьскую коллизию в спарринге (2:3).

В кадровом плане Бразилия привычно выглядит весьма симпатично. Подбор игроков у «пентакампеонов» прекрасный, плюс лазарет пустеет. Даже многострадальный Неймар вышел на замену в предыдущем поединке.

Япония

Турнирное положение: Эта команда довольно буднично пробилась в плей-офф. Япония финишировала на 2-й позиции, имея в своем активе пять очков.

Причем Япония забила 7 мячей в трех поединках группового этапа. А вот пропустили «самураи» трижды.

Последние матчи: команда находится в довольно приличной форме. Японцы не знают горечи поражений с сентября минувшего года.

Команда в предыдущем поединке расписала мировую со Швецией (1:1). А вот до того она учинила разгром Тунису (4:0) и не дала себя обыграть мощным Нидерландам (2:2).

В 5 своих последних поединках Япония сумела добыть три виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при трех пропущенных.

Состояние команды: Япония имеет достаточно качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да и в плане реализации у «самураев» почти полная гармония.

Японцы не боятся никого. Плюс команда весьма терпелива, и вполне преуспевает в контригре. К тому же Аясе Уэда отличился двумя голами на турнире.

«Самураи» до октябрьской победы шесть раз кряду уступили Бразилии. Да и в этой встрече команда будет больше сосредоточена на сдерживании атак соперника.

На что ставят в матче Бразилия — Япония Букмекерские коэффициенты на матч Бразилия — Япония: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Бразилия в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценивается в 3.60, тогда как победа Японии — в 5.25.

На то, что в этом поединке забьет Бразилия, букмекеры дают 1.18, тогда как гол японцев оценивается в 1.63.

Прогноз: Бразильцы по ходу турнира прибавляют, к тому же не пропускали в двух своих последних поединках.

2.60 Забьет только Бразилия Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч Бразилия — Япония позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Забьет только Бразилия за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что бразильцы отгрузят два мяча в ворота японцев.

3.50 Бразилия забьёт 2 мяча Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч Бразилия — Япония принесёт прибыль 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Бразилия забьёт 2 мяча за 3.50.

Пять причин, почему ставка зайдет

Японцы на Мундиале не пропускали только от Туниса

Бразилия забила 6 мячей в двух предыдущих поединках

Бразильцы на чемпионате мира пропустили всего один гол

Подопечные Анчелотти неизменно забивали в 11 своих последних матчах

Япония традиционно неудачно противостоит бразильцам

Прогноз на исход

Не пропустите прогноз на исход матча Бразилия — Япония с коэффициентом для ставки за 2.25.