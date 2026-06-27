Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин выступил с критикой в адрес сборной Норвегии, которая не стала выставлять основной состав на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Франции (1:4).

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Я несколько разочарован тем, что норвежцы не выставили основной состав на этот матч. Мне кажется, футбол может наказать сборную Норвегии за такое отношение к матчу. Они предпочли "синицу в руке", зная, что со второго места выйдут на относительно удобного соперника в лице сборной Кот‑д’Ивуара, и не стали бороться за первую позицию в группе. Может быть, это и правильно в плане турнирной стратегии, но я думаю, что футбол за такое накажет.

Хотя сборная Норвегии мне симпатична, но сборная Кот‑д’Ивуара неуступчива и может показать достойный результат», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

После поражения от Франции, сборная Норвегии напрямую вышла в 1/16 финала ЧМ-2026 со второго места, где встретится с Кот‑д’Ивуаром.