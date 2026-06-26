В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 сборная Франции переиграла команду Норвегии со счетом 4:1.
Уже на 7-й минуте встречи Усман Дембеле открыл счет в этой игре, а на 20-й минуте он же удвоил преимущество французов. Спустя минуту Тело Осгор отыграл один мяч, но на 32-й минуте тот же Дембеле снова снова сделал преимущество сборной Франции комфортным.
Во втором тайме Йорген Ларсен не смог реализовать пенальти, а Дезире Дуэ на 90+4-й минуте довел результат до разгромного и поставил точку в игре.
Результат матча
НорвегияОсло1:4ФранцияПариж
0:1 Усман Дембеле 7' 0:2 Усман Дембеле 20' 1:2 Тело Асгаард 21' 1:3 Усман Дембеле 32'
Норвегия: Эгиль Сельвик, Хенрик Фальхенер (Сондре Ланго 66'), Лео Эстигор, Фредрик Бьёркан (Маркус Педерсен 45'), Фредрик Аурснес, Кристиан Торстведт (Мортен Торсби 45'), Патрик Берг, Тело Асгаард, Андреас Шельдеруп (Йенс Хёуге 83'), Оскар Бобб (Антонио Нуса 83'), Йёрген Странн Ларсен
Франция: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Максанс Лакруа, Дайо Упамекано (Ибраима Конате 76'), Жюль Кунде (Жан-Филипп Матета 87'), Дезире Дуэ, Майкл Олисе (Брэдли Баркола 65'), Усман Дембеле (Райан Шерки 65'), Ману Коне, Орельен Тчуамени, Килиан Мбаппе (Мало Гюсто 87')
Жёлтые карточки: Патрик Берг 10' — Орельен Тчуамени 74'
Таким образом, Франция набрала 9 очков из 9 возможных и с первого места шагнула в 1/16 финала. Норвегия с 6 баллами стала 2-й и тоже сыграет в плей-офф.