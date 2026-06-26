В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 сборная Франции переиграла команду Норвегии со счетом 4:1.

Усман Дембеле globallookpress.com

Уже на 7-й минуте встречи Усман Дембеле открыл счет в этой игре, а на 20-й минуте он же удвоил преимущество французов. Спустя минуту Тело Осгор отыграл один мяч, но на 32-й минуте тот же Дембеле снова снова сделал преимущество сборной Франции комфортным.

Во втором тайме Йорген Ларсен не смог реализовать пенальти, а Дезире Дуэ на 90+4-й минуте довел результат до разгромного и поставил точку в игре.

Результат матча Норвегия Осло 1:4 Франция Париж 0:1 Усман Дембеле 7' 0:2 Усман Дембеле 20' 1:2 Тело Асгаард 21' 1:3 Усман Дембеле 32' Норвегия: Эгиль Сельвик, Хенрик Фальхенер ( Сондре Ланго 66' ), Лео Эстигор, Фредрик Бьёркан ( Маркус Педерсен 45' ), Фредрик Аурснес, Кристиан Торстведт ( Мортен Торсби 45' ), Патрик Берг, Тело Асгаард, Андреас Шельдеруп ( Йенс Хёуге 83' ), Оскар Бобб ( Антонио Нуса 83' ), Йёрген Странн Ларсен Франция: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Максанс Лакруа, Дайо Упамекано ( Ибраима Конате 76' ), Жюль Кунде ( Жан-Филипп Матета 87' ), Дезире Дуэ, Майкл Олисе ( Брэдли Баркола 65' ), Усман Дембеле ( Райан Шерки 65' ), Ману Коне, Орельен Тчуамени, Килиан Мбаппе ( Мало Гюсто 87' ) Жёлтые карточки: Патрик Берг 10' — Орельен Тчуамени 74'

Статистика матча 4 Удары в створ 8 3 Удары мимо 6 43 Владение мячом 57 4 Угловые удары 5 1 Офсайды 2 9 Фолы 10

Таким образом, Франция набрала 9 очков из 9 возможных и с первого места шагнула в 1/16 финала. Норвегия с 6 баллами стала 2-й и тоже сыграет в плей-офф.