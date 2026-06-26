В 3-м туре группы I встретятся лидеры квартета сборные Норвегии и Франции. Команды сыграют 26 июня в 22:00 мск. В нашем анонсе можно узнать, где и как смотреть игру.

Для обеих команд матч не играет никакой роли в плане борьбы за выход из группы. И Норвегия, и Франция оформили выход в плей-офф еще во втором туре. «Викинги» обыграли 3:2 Сенегал, а «Ле Бле» разгромили Ирак 3:0.

На данный момент у команд по 6 очков. Франция занимает первое место, Норвегия — второе. Если все так и останется, то в 1/16 финала Франция сыграет против одной из команд, которая заняла третье место в своей группе, а Норвегия встретится с Кот-д'Ивуаром.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru рассказали в своем прогнозе, проиграет ли сборная Норвегии.

Коэффициенты букмекеров: 4.90 — победа Норвегии, 4.60 — ничья, 1.63 — победа Франции.

Искусственный интеллект считает, что в этой встрече победит Франция со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Норвегия — Франция смотрите на сайте LiveCup.Run. Там же можно узнать стартовые составы команд на игру.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Франция — Ирак в подробном онлайн-репортаже.