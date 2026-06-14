Полузащитник «Лилля» и сборной Марокко Аюб Буадди ответил на вопрос о возможной смене клубной прописки.

Аюб Буадди globallookpress.com

Ранее стало известно о том, что «Арсенал» ведет переговоры с «Лиллем» о возможном трансфере футболиста, но сам Буадди хочет перейти в ПСЖ.

«Очень рад, что мной интересуются некоторые клубы, но сейчас я сосредоточен только на чемпионате мира, постараемся выложиться по максимуму», — приводит слова Буадди журналист The Athletic Давид Орнштейн на своей странице в соцсети.

Напомним, что 18-летний полузащитник провел 90 минут за сборную Марокко в первом матче группового этапа ЧМ-2026 против Бразилии (1:1).