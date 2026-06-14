Буадди выступает за сборную Марокко на чемпионате мира 2026-го года. Полузащитник провел 90 минут за национальную команду в 1-м матче группового этапа мундиаля против Бразилии (1:1).

Трансферный разогрев: Гордон, Станкович, Мален и еще 17 самых дорогих сделок лета-2026

Боссы французского клуба хотят получить за продажу полузащитника около 70 млн евро. Переговоры между представителями «Арсенала» и «Лилля» уже начались.

Стало известно, что 18-летний футболист хочет продолжить карьеру в ПСЖ, но руководство «Лилля» не желает продавать Буадди другому клубу из Франции.

«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Лилля» и сборной Марокко Аюба Буадди . Об этом сообщает Sky Sports.

Футбол•Сегодня 02:54 Не списывайте Вирца: он готов посрамить критиков на ЧМ-2026

Футбол•Вчера 14:28 Дьоманде на заметку: Ришарлисон, Кайседо и еще восемь попыток заменить легенд АПЛ

Футбол•Вчера 11:04 Либо сейчас, либо никогда: почему ЧМ-2026 — момент истины для Винисиуса в сборной Бразилии

Футбол•12/06/2026 13:57 Шестьдесят лет боли: Англия наконец готова выиграть чемпионат мира?

Футбол•12/06/2026 11:04 Роналду выбьет Месси, эквадорец заберет «Золотую бутсу», а Парагвай — кубок: самые безумные прогнозы на ЧМ-2026

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 14-15 июня: превью матчей

Футбол•Сегодня 12:24 Голландская школа: как Аясэ Уэда превратился в главную надежду Японии

Футбол•Вчера 09:50 Вернуться сильнее: поможет ли Юран «Уралу» выйти в РПЛ?

Футбол•12/06/2026 23:26 Всё или ничего: Что понял Анчелотти перед ЧМ-2026

Футбол•12/06/2026 02:55 Моуринью снова в «Реале»: Как это стало возможно?

Выбор читателей

Футбол•09/06/2026 22:19 Тактик, игнорирующий коммуникацию. Приживется ли требовательный Благоевич в «Акроне»?

Хоккей•04/06/2026 08:04 Новый-старый машинист: почему «Локомотив» возвращает Квартальнова

Футбол•03/06/2026 11:45 Золотой резерв: Ямаль и еще 20 главных молодых звезд ЧМ-2026

Футбол•08/06/2026 02:52 Эриксен снова потерял сознание на поле. Что теперь будет с его карьерой — вопрос

Футбол•08/06/2026 08:00 Латиноамериканский шоппинг: «Зенит» и ЦСКА соперничают за Витиньо

Самое интересное

Игры•02/06/2026 15:13 FM26 и чемпионат мира: что нужно знать о последнем обновлении Sports Interactive?

Футбол•31/05/2026 01:12 Из князей в грязи. Как «Ливерпуль» расстался со Слотом спустя год после триумфа

Футбол•30/05/2026 14:51 Пять проблем Моуринью в «Реале»: бунт болельщиков, внутренние конфликты и связка Мбаппе — Винисиус

Футбол•30/05/2026 00:21 ЧМ-2026 — не помеха: Почему Кварацхелия — фаворит «Золотого мяча»