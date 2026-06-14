«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Лилля» и сборной Марокко Аюба Буадди. Об этом сообщает Sky Sports.
Стало известно, что 18-летний футболист хочет продолжить карьеру в ПСЖ, но руководство «Лилля» не желает продавать Буадди другому клубу из Франции.
Боссы французского клуба хотят получить за продажу полузащитника около 70 млн евро. Переговоры между представителями «Арсенала» и «Лилля» уже начались.
Буадди выступает за сборную Марокко на чемпионате мира 2026-го года. Полузащитник провел 90 минут за национальную команду в 1-м матче группового этапа мундиаля против Бразилии (1:1).