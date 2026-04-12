«Ростов» на своём поле в матче 24‑го тура российской Премьер‑лиги сыграл вничью с московским «Спартаком» — 1:1.
Красно‑белые вышли вперёд на 8‑й минуте после гола Романа Зобнина, ему ассистировал Маркиньос.
На исходе первого тайма «Ростов» смог отыграться с пенальти, который реализовал Мохаммад Мохеби.
Во втором тайме зрители голов не увидели.
Результат матча
РостовРостов-на-Дону1:1СпартакМосква
Ростов: Роналдо, Yatimov, Melekhin, Chistyakov, Semenchuk, Shchetinin, Mironov, Kuchaev, Vakhania, Suleymanov, Mohebi
Спартак: Маркос Маркиньос, Maksimenko, Fernandes, Wooh, Djiku, Dmitriev, Litvinov, Umyarov, Barco, Zobnin, Ugalde
«Ростов» с 26 очками на 10-м месте в РПЛ. «Спартак» идет шестым с 42 очками.