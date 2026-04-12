«Ростов» на своём поле в матче 24‑го тура российской Премьер‑лиги сыграл вничью с московским «Спартаком» — 1:1.

Мохаммад Мохеби
Мохаммад Мохеби globallookpress.com

Красно‑белые вышли вперёд на 8‑й минуте после гола Романа Зобнина, ему ассистировал Маркиньос.

На исходе первого тайма «Ростов» смог отыграться с пенальти, который реализовал Мохаммад Мохеби.

Во втором тайме зрители голов не увидели.

Результат матча

РостовРостов-на-ДонуРостов1:1СпартакСпартакМосква
Ростов:  Роналдо,  Yatimov,  Melekhin,  Chistyakov,  Semenchuk,  Shchetinin,  Mironov,  Kuchaev,  Vakhania,  Suleymanov,  Mohebi
Спартак:  Маркос Маркиньос,  Maksimenko,  Fernandes,  Wooh,  Djiku,  Dmitriev,  Litvinov,  Umyarov,  Barco,  Zobnin,  Ugalde

«Ростов» с 26 очками на 10-м месте в РПЛ.  «Спартак» идет шестым с 42 очками.