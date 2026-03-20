ESPN разбирает ключевые интриги четвертьфиналов ЛЧ — от мести «Ливерпуля» до новой главы классики «Баварии» и «Реала».

На длинной дистанции плей-офф некоторые стадии оказываются скорее разогревом, чем настоящими триллерами. 1/8 финала Лиги чемпионов подарила лишь одно противостояние, дошедшее до дополнительного времени, и ни одного — решенного с разницей в один мяч.

«Бавария» прошла «Аталанту» с суммарным перевесом в восемь голов, «Пари-Сен-Жермен» оказался сильнее «Челси» с разницей «+6», а даже те пары, где после первого матча сохранялась интрига, во втором превратились в разгромы: «Барселона» — «Ньюкасл» 7:2, «Спортинг» — «Будё-Глимт» 5:0 и «Ливерпуль» — «Галатасарай» 4:0.

Драмы, возможно, не хватило — зато четвертьфинальная четверка получилась по-настоящему звездной.

Нас ждет попытка реванша от «Ливерпуля» в противостоянии с «ПСЖ», еще два матча в, возможно, самой зрелищной дуэли последнего года — «Барселона» против «Атлетико», а также классика европейского футбола: «Бавария» сразится с мадридским «Реалом».

Плюс ко всему, мы узнаем, сможет ли «Арсенал» продавить «Спортинг» — команду, которая уже доказала, что умеет побеждать как в режиме тотального терпения и игры вторым номером, так и под непрерывным давлением все 90 минут.

Итак, едва успела осесть пыль после 1/8 финала, как мы уже заглядываем вперед — к апрельским четвертьфиналам.

«Арсенал» — «Спортинг»

Первый матч: 7 апреля | Ответный матч: 15 апреля

Последняя встреча «Арсенала» и «Спортинга» состоялась в ноябре 2024-го, когда Жуан Перейра только-только сменил Рубена Аморима на посту главного тренера лиссабонцев — и для хозяев все сложилось не лучшим образом.

Лондонцы забили пять мячей усилиями разных игроков и увезли из Лиссабона победу со счетом 5:1. Перейра продержался на посту всего около шести недель, но уже при Руе Боржеше команда выдала впечатляющую кампанию в Лиге чемпионов. Правда, проблема в том, что «Арсенал» в этом розыгрыше выглядит еще мощнее.

Текущие позиции в рейтинге Opta и шансы на титул: №1 «Арсенал» (30,0%), №14 «Спортинг» (3,3%)

Как «Арсенал» вышел в четвертьфинал

Просто напомнив всем, в чем его главная сила. После чрезмерно осторожного выездного матча — не редкость для команды Микеля Артеты — «канониры» включили режим доминирования дома против «Байера» в ответной игре 1/8 финала. Победа 2:0 обеспечила им итоговый успех 3:1 по сумме двух встреч.

Во вторник «Арсенал» не создал большого количества по-настоящему опасных моментов (лишь два из 21 удара превысили отметку в 0,2 xG), однако мощнейший удар Эберечи Эзе открыл счет на 36-й минуте, Деклан Райс удвоил преимущество на 60-й, и «Байер» так и не сумел предложить достаточно, чтобы вернуться в игру.

Даже с учетом осторожного первого матча, «Арсенал» нанес 27 ударов на 3,4 xG за 180 минут, тогда как «Байер» — 19 ударов на 1,5 xG. Итоговый счет довольно точно отражает разницу.

Как «Спортинг» вышел в четвертьфинал

Сделав ставку на максимальный темп. После безвольного поражения 0:3 в гостях у «Будё-Глимт» в первом матче 1/8 финала у лиссабонцев не оставалось выбора — дома нужно было идти ва-банк.

Команда Руя Боржеша выдержала этот темп почти все 90 минут: 34 удара против шести у соперника в основное время и голы на 34-й, 61-й и 78-й минутах позволили сравнять общий счет.

Максимилиано Араухо забил уже на второй минуте дополнительного времени, после чего «Спортинг» наконец смог немного сбавить обороты. В оставшиеся 28 минут команда уверенно сдержала любые попытки камбэка и окончательно закрыла противостояние голом Рафаэла Нела в компенсированное время.

Это был один из самых хладнокровных камбэков с разницей в три мяча, какие только можно увидеть.

Почему победит «Арсенал»

Потому что это лучшая команда Европы. Возможно, со временем придется придумать новую универсальную формулировку для описания «канониров», но пока эта — абсолютно точна.

Клубы АПЛ действительно немного забуксовали в 1/8 финала, а излишняя осторожность Микеля Артеты вылилась в 90 не самых ярких минут в Леверкузене и необходимость решать все дома. Но даже в таком режиме «Арсенал» спокойно сделал свою работу — без лишней драмы, как и на протяжении всего турнира.

У лондонцев — девять побед и одна ничья в 10 матчах Лиги чемпионов. Они занимают четвертое место по голам за игру (2,6) и первое — по пропущенным (0,5). По разнице на стандартах команда третья (+0,4 за матч), но при этом, вопреки стереотипам, делит с «Баварией» лидерство по разнице голов с игры (+1,6).

До конца неясно, что произойдет, если соперник сумеет быстро забить пару мячей и заставит «Арсенал» отыгрываться — в последний раз команда уступала более чем в один гол еще в мае прошлого года в матче с «Ливерпулем» (тогда, кстати, удалось отыграться).

Да, два года назад осторожный «Арсенал» довел дело до серии пенальти против «Порту» после поражения в первом матче, и «Спортинг» может надеяться на похожий сценарий. Но чтобы найти у этой команды серьезные слабости в нынешнем сезоне, придется постараться.

Почему победит «Спортинг»

Потому что он умеет превращать матчи в вязкую, нервную борьбу. Яркий атакующий штурм против «Будё-Глимт» впечатлил, но в четвертьфинал лиссабонцы вышли прежде всего благодаря обороне, которая почти не дает сопернику пространства.

«Спортинг» занимает второе место в Лиге чемпионов по xG на допущенный удар (0,12), а в 81,8% случаев между бьющим и воротами остаются как минимум два защитника — лучший показатель среди всех четвертьфиналистов.

Если команда сумеет «закрыться», блокировать удары и ловить соперника на контратаках — это ее идеальная среда. А если добавить пару вспышек индивидуального мастерства от Франсишку Тринкана или Луиса Суареса (на двоих — 9 голов и 5 ассистов при 25 созданных моментах в турнире), то атмосфера на «Эмирейтс» может стать крайне нервной уже к ответной игре.

Прогноз

«Арсенал» — «Спортинг» — 4:1.

Сценарий сенсации для «Спортинга» существует, но ключевая особенность «Арсенала» в том, что он сам создает для себя слишком много путей к победе.

«Бавария» — «Реал»

Первый матч: 7 апреля | Ответный матч: 15 апреля

Самое часто встречающееся противостояние в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов получит еще две главы — 29-ю и 30-ю с 1976 года.

Долгое время «Бавария» считалась неудобным соперником для мадридцев, выиграв девять из первых 13 матчей. Однако, начиная с ответной игры полуфинала сезона-2011/12, «Реал» не проигрывает в девяти очных встречах подряд. Мюнхенцы будут фаворитами, но разве это когда-то имело решающее значение в этом турнире?

Текущие позиции в рейтинге Opta и шансы на титул: №2 «Бавария» (18,0%), №5 «Реал» (10,2%)

Как «Бавария» вышла в четвертьфинал

С фирменным мюнхенским размахом. «Аталанта» в предыдущем раунде эффектно прошла дортмундскую «Боруссию» и имела за плечами немало ярких матчей против европейских грандов, но «Бавария» смяла соперника с первых минут.

Уже к 25-й минуте первого матча в Бергамо счет был 3:0, а по сумме двух встреч — разгромные 10:2. И это при том, что: а) Гарри Кейн не играл в первой встрече; б) клуб столкнулся с таким кадровым кризисом вратарей, что всерьез рассматривал вариант с 16-летним голкипером в ответной игре.

В итоге в воротах вышел 22-летний Йонас Урбиг и провел уверенный матч, допустив осечку лишь в концовке, уже не имевшую значения.

Майкл Олисе и Луис Диас на двоих оформили три гола и три результативные передачи за два матча, в общей сложности 10 игроков отметились результативными действиями, а когда Кейн вернулся на поле во втором матче, он снова вытворял вещи уровня «как это вообще возможно».

Как «Реал» вышел в четвертьфинал

За счет индивидуального мастерства — как это часто бывает. (Ну и своевременного удаления у соперника). Федерико Вальверде оформил, пожалуй, один из самых эффектных хет-триков, какие только можно увидеть, и «Реал» сенсационно разгромил «Манчестер Сити» 3:0 в первом матче 1/8 финала.

В ответной игре в Манчестере Тибо Куртуа несколько раз выручил команду на старте, затем удаление Бернарду Силвы и дубль Винисиуса принесли мадридцам победу 2:1.

«Реал» нечасто оказывается в роли андердога, но именно такие ситуации нередко раскрывают его лучшие качества — особенно в Лиге чемпионов. Возможно, для команды это даже хорошая новость: в следующем раунде у нее снова будет шанс сыграть именно в этом статусе.

Почему победит «Бавария»

Потому что у нее слишком мощная атака. После намеков на уязвимость в конце января мюнхенцы с начала февраля разгромили девять соперников с общим счетом 31:9.

Оборона далека от идеала, и в клубе, безусловно, рассчитывают на возвращение Мануэля Нойера после очередного мышечного повреждения к выездному матчу 7 апреля в Мадриде (хотя два года назад именно его ошибка дорого обошлась команде в плей-офф). Но текущая форма «Баварии» — просто огненная.

В Бундеслиге «Бавария» идет на темп 88 очков — это может стать лучшим результатом с сезона-2015/16, последнего при Хосепе Гвардиоле. В Лиге чемпионов «Бавария» лидирует по голам за матч (2,9) и занимает третье место по пропущенным (1,0).

Их позиционные атаки — одни из лучших в Европе, а 72,1 прогрессивной передачи за игру — лучший показатель турнира. Более того, Йозуа Киммих (13,4 прогрессивных паса за 90 минут) и Александар Павлович (12,3) — одни из сильнейших в этом компоненте во всей Лиге чемпионов.

Против пассивной и временами нестабильной обороны «Реала» мюнхенцы должны забирать мяч под контроль и диктовать условия.

Почему победит «Реал»

Потому что это «Реал» в Лиге чемпионов. Сложно сказать, что команда вышла на новый уровень при Альваро Арбелоа — с момента двух подряд поражений в чемпионате от «Хетафе» и «Осасуны» не прошло и месяца. Но даже в таком неровном сезоне ее лучшие отрезки выглядят по-настоящему космически.

В январе мадридцы забили шесть мячей «Монако» и пять — «Бетису», а в противостоянии с «Манчестер Сити» контролировали ход почти всех 180 минут, блестяще действуя на контратаках. И независимо от формы в конкретном сезоне, как только загораются огни Лиги чемпионов, «Реал» начинает играть как самый титулованный клуб Европы.

Ни форма, ни проблемы в обороне, ни травма Килиана Мбаппе не помешали им обыграть «Сити» на «Бернабеу» — серия успехов против команды Хосепа Гвардиолы была продолжена. Теперь у мадридцев лишь одно поражение в последних семи очных встречах.

И да, «Реал» не проигрывает «Баварии» уже девять матчей подряд, а всего два года назад вырвал у нее победу в полуфинале, совершив поздний камбэк. Да, «Бавария» — вторая команда Европы в этом сезоне (после «Арсенала»), но разве это что-то гарантирует?

Прогноз

«Бавария» — «Реал» — 5:4.

Выбор против «сливочных» в Лиге чемпионов всегда требует определенной смелости, и возможное возвращение Мбаппе способно усилить мадридцев (хотя Тибо Куртуа, судя по всему, пропустит матчи из-за травмы бедра). Но атакующая мощь «Баварии» сейчас выглядит просто запредельной.

«Барселона» — «Атлетико»

Первый матч: 8 апреля | Ответный матч: 14 апреля

Есть ли сейчас в Европе более зрелищная пара, чем «Барселона» Ханси Флика против «Атлетико» Диего Симеоне? За последние 13 месяцев эти соперники уже выдали матчи со счетом 4:4, 4:2 (в пользу «Барселоны»), 3:1 («Барселона»), 4:0 («Атлетико») и 3:0 («Барселона»).

Агрессивная атака и высокая линия обороны каталонцев в сочетании с контратакующим стилем мадридцев (плюс вспышки гениальности от Хулиана Альвареса) делают это противостояние практически идеальным с точки зрения футбольной эстетики.

Текущие позиции в рейтинге Opta и шансы на титул: №3 «Барселона» (14,7%), №8 «Атлетико» (4,7%)

Как «Барселона» вышла в четвертьфинал

За счет хитроумной ловушки. Каталонцы сознательно втянули «Ньюкасл» в открытый, высокотемповый футбол — и в итоге просто измотали соперника.

Первые 120 минут: «Ньюкасл» — 3 (2,7 xG), «Барселона» — 3 (2,1 xG)

Последние 60 минут: «Барселона» — 5 (3,7 xG), «Ньюкасл» — 0 (0,1 xG)

Рафинья провел один из лучших матчей, оформив 2+2, а Роберт Левандовский забил дважды за пять минут, а ошибки соперника росли в геометрической прогрессии. Темп в первом тайме ответной встречи был запредельным, и «Ньюкасл» банально «сел» физически. «Барселона» в таких условиях, напротив, почти не проседает.

Как «Атлетико» вышел в четвертьфинал

Сделав ставку на быстрый старт. Мадридцы воспользовались провальным началом «Тоттенхэма» в первом матче и затем спокойно доиграли оставшиеся из 180 минут.

Ошибки Антонина Кински помогли «Атлетико» уже к 15-й минуте повести 3:0, а вскоре после его замены счет стал 4:0. В оставшиеся 158 минут «шпоры» даже выиграли отрезок 5:3 — команда Симеоне уже не так надежна в удержании преимущества, как раньше, — но это не имело решающего значения.

В ответной игре «Тоттенхэм» несколько раз сокращал отставание до двух мячей, однако «Атлетико» неизменно отвечал. Окончательно все стало ясно после эпизода, в котором Хулиан Альварес продавил Хави Симонса в борьбе, а через несколько секунд сам же завершил атаку голом.

Почему победит «Барселона»

Потому что эта команда чертовски хороша в том, что делает (и постепенно возвращает оптимальные кондиции). У каталонцев были непростые отрезки в этом розыгрыше — ничья 3:3 с «Брюгге», поражение 0:3 от «Челси», проблемы с контролем игры против «Ньюкасла» в первом матче. Но все это осталось позади.

В последних семи матчах во всех турнирах «Барселона» переиграла соперников с общим счетом 24:6, а Рафинья и Педри снова набирают форму после травм. Гави также вернулся на поле после долгого отсутствия, а крайние защитники Жюль Кунде и Алехандро Бальде близки к возвращению.

Независимо от состава, «Барселона» уже выстроила ту интенсивную оборону, которую требует стиль Ханси Флика: высокая линия защиты (с частыми офсайдами) и минимум свободных передач для соперника.

Каталонцы готовы пропустить один, если это приведет к двум забитым, но в последнее время оборона стала надежнее. А когда Педри дирижирует игрой из глубины, а Рафинья наказывает соперников за излишнее внимание к Ламину Ямалю, остановить «Барселону» почти невозможно.

Против обновленного, более открытого «Атлетико» каталонцы выиграли четыре из последних пяти матчей, в трех из них забивая не менее трех мячей. Единственное поражение — 0:4 в Мадриде, которое в итоге выбило их из Кубка Испании — случилось без Рафиньи и Педри, а также сопровождалось автоголом и удалением Эрика Гарсии.

Другими словами, для того разгрома совпало слишком много факторов — и даже тогда «Барса» была близка к камбэку.

Почему победит «Атлетико»

Потому что это более гибкий «Атлетико» (и магия «Метрополитано» никуда не делась). В матчах Ла Лиги команда все еще сохраняет свои фирменные черты: второе место по пропущенным голам и xG, третье — по допущенным ударам на владение и четвертое — по xG на удар соперника.

Диего Симеоне добавил вариативности в атаке — четвертое место по забитым мячам и рекордный для команды показатель владения (55,1%) — но оборонительный фундамент по-прежнему на месте.

В Лиге чемпионов баланс найти сложнее: 2,0 пропущенных гола за матч — 25‑й показатель из 36 команд. Но они в четвертьфинале, потому что умеют забивать. Хулиан Альварес уже набрал 17 голов и 8 ассистов во всех турнирах, а Антуан Гризманн и Александер Сёрлот, несмотря на ограниченное игровое время, на двоих записали 28 голов и 5 результативных передач. Зимний новичок Адемола Лукман также впечатляет — 7 результативных действий в 9 матчах.

И, конечно, «Атлетико» невероятно силен дома. В последних 26 матчах на «Метрополитано» команда одержала 23 победы, причем зачастую с крупным счётом — 4:0 с «Барселоной», 4:0 с «Реалом Сосьедад», 5:1 с «Айнтрахтом», 5:2 над «Реалом», 5:2 с «Тоттенхэмом» и так далее. Если мадридцы снова создадут задел уже в первом матче, их первый с 2017 года выход в полуфинал Лиги чемпионов станет вполне реальным.

Прогноз

«Барселона» — «Атлетико» — 5:3.

Матчи между командами Флика и Симеоне почти всегда превращаются в шоу, но чаще всего это шоу остается за «Барселоной».

«Пари-Сен-Жермен» — «Ливерпуль»

Первый матч: 8 апреля | Ответный матч: 14 апреля

Год назад лучшая команда Европы на дистанции полугода «Ливерпуль» уступила самой «горячей» команде континента «ПСЖ» в невероятно напряженном противостоянии 1/8 финала. Спустя год эти ярлыки уже не столь актуальны: обе команды продолжают искать свою оптимальную форму. Но одна из них все равно выйдет в полуфинал.

Сумеет ли «Ливерпуль» взять реванш, или же феноменальная реализация «ПСЖ» в матчах с «Челси» — это намек на будущее?

Текущие позиции в рейтинге Opta и шансы на титул: №4 «ПСЖ» (12,2%), №7 «Ливерпуль» (7,0%)

Как «ПСЖ» вышел в четвертьфинал

За счет невероятной реализации моментов. «ПСЖ» не может оторваться от «Ланса» в гонке Лиги 1, уступил соседям из «Парижа» в Кубке Франции, выиграли лишь один из последних пяти матчей на общем этапе Лиги чемпионов и едва не довели дело до дополнительного времени в противостоянии с «Монако» в раунде 1/16 финала. Но в 1/8 финала против «Челси» команда будто забыла, что такое промахи.

Удары (суммарно): «Челси» — 27, «ПСЖ» — 17

xG: «Челси» — 2,8, «ПСЖ» — 2,1

Голы: «ПСЖ» — 8, «Челси» — 2

Словно сами «боги xG» решили восстановить справедливость за полуфинал двухлетней давности, когда «ПСЖ» вылетел от дортмундской «Боруссии», превратив преимущество 4,9–1,6 по ожидаемым голам в поражение 0:2 по сумме двух матчей.

В играх против команды Лиама Росеньора, наивной в обороне, но во многом невезучей, Хвича Кварацхелия забил трижды при xG всего 0,5, Брадли Баркола — дважды при 0,7, а Усман Дембеле (1 гол при 0,3 xG), Витинья (1 при 0,2) и Сенни Меюлю (1 при 0,1) также отметились эффектными мячами.

Комбинационная игра была не идеальной, а значительная часть голов во втором матче стала следствием ошибок «Челси». Но когда мяч летит в сетку с такой регулярностью, все остальное уже не так важно.

Как «Ливерпуль» вышел в четвертьфинал

За счет ярости. После того, как «Галатасарай» разгромил дома «Ювентус», но умудрился упустить преимущество в большинстве и лишь в дополнительное время прошел дальше, можно было догадаться, что ждет их в 1/8 финала против «Ливерпуля».

Так и вышло: дома турки снова выглядели достойно против действующего чемпиона АПЛ, победив 1:0 в равной и зрелищной борьбе (xG — по 1,3). Но затем был «Энфилд». После разочаровывающей поездки в Стамбул и еще более болезненной ничьей с «Тоттенхэмом», который борется за выживание, «Ливерпуль» сорвал злость на «Галатасарае».

Удары: 32 — 4.

xG: 4,9 — 0,2.

До 50-й минуты счет оставался минимальным — Мохаммед Салах даже не реализовал пенальти, — но затем игра резко изменилась. Голы Юго Экитике, Райан Гравенберх и все того же Салаха за 12 минут превратили матч в формальность.

Итог — 4:0. И в такие вечера «Ливерпуль» способен обыграть любого в Европе.

Почему победит «ПСЖ»

Потому что мы уже это видели. Это действующий победитель турнира, у них в атаке обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле, в центре поля — один из лучших полузащитников мира Витинья, а на флангах обороны — топ-исполнители Ашраф Хакими и Нуну Мендеш.

Когда команда правильно «наклоняет поле» в свою сторону, ее бесконечная линия атакующих игроков — Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Брадли Баркола, Дезире Дуэ, Сенни Меюлю, Гонсалу Рамуш, Ли Кан Ин — способна смять любого соперника.

Из-за травм, постоянной ротации состава от Луиса Энрике и, возможно, легкого «похмелья» после прошлогоднего успеха «ПСЖ» не удается стабильно держать максимальный темп, как это было год назад.

Более того, прямо перед матчами с «Челси» парижане уступили «Монако» (1:3). Но потенциал этой команды всем хорошо известен, и новый триумф в Лиге чемпионов уже не станет сюрпризом.

Почему победит «Ливерпуль»

Потому что у него есть все необходимое. У кого лучшая разница xG в этой Лиге чемпионов? «Арсенал»? «Бавария»? Нет — у «Ливерпуля». Кто занимает второе место в ЛЧ по минимальному числу пропущенных голов, несмотря на все разговоры о проблемах в обороне? Кто забивает почти по голу за игру со стандартов?

У кого лучший баланс по ударам и допущенным ударам? По ударам высокой ценности (0,2 xG и выше)? Кто чаще всех бьет в створ? Кто создает больше всего xG в быстрых атаках? Кто совершает второе по количеству число высоких отборов среди четвертьфиналистов и при этом допускает меньше всех? Ответ один: «Ливерпуль», «Ливерпуль», «Ливерпуль» — и еще раз «Ливерпуль».

Команда расплачивается за нестабильность по ходу сезона, и без мощного финиша будущее Арне Слота может оказаться под вопросом — всего через год после победы в АПЛ. Но 21 год назад «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, заняв лишь пятое место в чемпионате Англии, и сейчас у него есть все шансы повторить этот трюк.

Прогноз

«ПСЖ» — «Ливерпуль» — 3:2.

Логично отдать предпочтение действующему чемпиону, но будет настоящим сюрпризом, если это противостояние не продлится до самой последней секунды — особенно с учетом ответного матча на «Энфилде».