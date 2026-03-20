ESPN рассказывает всё, что нужно знать о главных матчах предстоящего футбольного уик-энда.

«Реал» Мадрид — «Атлетико»

Ла Лига, 29-й тур, воскресенье, начало — в 23:00 мск

Мадридское дерби — это всегда особенное событие. А когда на кону так много, его значение возрастает вдвойне. «Атлетико» уже вряд ли сумеет догнать своего принципиального соперника в таблице Ла Лиги — команда Диего Симеоне отстает на девять очков за десять туров до конца.

Однако именно она может серьезно повлиять на чемпионскую гонку. «Реал» идет в четырех очках позади «Барселоны», которая в этом туре принимает «Райо Вальекано» — команду, одержавшую всего три выездные победы за весь сезон.

Для Симеоне и его игроков это отличная возможность не только ударить по амбициям «Мадрида», но и косвенно помочь «Барсе».

Маркос Льоренте и Винисиус Жуниор globallookpress.com

«Атлетико» подходит к дерби в хорошем состоянии. В последние недели «матрасники» показывали солидный футбол, а особенно стоит отметить победу над набравшим ход «Реал Сосьедадом». Александер Сёрлот снова начал регулярно забивать, Антуан Гризманн по-прежнему способен делать разницу, и всё это позволяет «Атлетико» отправиться на «Бернабеу» с вполне ощутимой уверенностью в своих силах.

У «Реала», впрочем, тоже будет дополнительная мотивация: в сентябре они проиграли «Атлетико» со счетом 2:5. Временный главный тренер Альваро Арбелоа, похоже, в последнее время всё же нашел способ стабилизировать игру команды: более прагматичная схема 4-4-2 дала эффект, а полузащитники оборонительного плана — Тьяго Питарч и Орельен Чуамени — стали играть заметно лучше.

К тому же, в состав вернулся Килиан Мбаппе, восстановившийся после травмы колена. На этой неделе он уже вышел на 20 минут в игре против «Манчестер Сити», а теперь должен появиться на поле с первых минут. Именно он, скорее всего, станет главным оружием «Реала» в воскресном дерби.

Прогноз: «Реал» — «Атлетико» 1:1. Нас ждет очень жесткий, эмоциональный и напряженный матч, в котором давление будет колоссальным для обеих команд. «Реалу» будет непросто вскрыть оборону «Атлетико», поэтому наиболее вероятным исходом видится ничья.

«Арсенал» — «Манчестер Сити»

Финал Кубка английской лиги, воскресенье, начало — в 19:30 мск

Первый трофей английского сезона разыграют две лучшие команды Премьер-лиги. Ирония судьбы: в таблице их разделяет девять очков (хотя у «Сити» игра в запасе), но этот финал может наложить огромную тень на всю оставшуюся часть сезона.

Если «Арсенал» доломает «Ман Сити» и продолжит свою серию (не проигрывает с января), они получат колоссальное психологическое преимущество на финишной прямой.

«Арсенал» globallookpress.com

Для «горожан» же это может стать фатальным ударом по остаткам уверенности. Но если Пеп заберет кубок и прервет серию неудач (всего одна победа в пяти последних матчах, включая вылет из ЛЧ от «Реала»), это может дать им тот самый импульс, чтобы вернуться в гонку. Два поражения от «Мадрида» в 1/8 финала ЛЧ явно ударили по самолюбию, особенно учитывая, что у Гвардиолы в распоряжении была почти вся основа.

Каталонский гений явно забуксовал: он мучительно ищет баланс, но сталкивается с нехваткой креатива, тогда как в обороне просто проходной двор. Схема 4-2-2-2 порой выглядит слишком уязвимой, при этом Эрлинг Холанн за последние пять игр сподобился всего на один гол.

Что касается «Арсенала», можно бесконечно спорить об их стиле и эффективности, но факт остается фактом: прямо сейчас это, возможно, самая надежная и управляемая команда Европы.

«Арсенал» почти ничего не дарит сопернику, умеет полностью контролировать ход игры и при этом располагает футболистами, способными решить эпизод в одиночку. На счету «канониров» 25 матчей на ноль в 49 играх сезона во всех турнирах: их оборона уже сейчас выглядит одной из сильнейших в истории английского футбола. Эта команда прекрасно организована, дисциплинированна и невероятно работоспособна.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

К финалу «Арсенал» подходит в отличной форме, но вместе с этим растет и давление. Для лондонского клуба это первый финал с 2020 года, когда они выиграли Кубок Англии на пустом «Уэмбли» во время пандемии. Из того состава в команде остался только Букайо Сака. Более того, значительная часть нынешнего состава «Арсенала» еще не выигрывала серьезных клубных трофеев. Про «Манчестер Сити» такого точно не скажешь.

Вопрос в том, как «Арсенал» справится с этим давлением.

Прогноз: «Арсенал» — «Манчестер Сити» 2:1. Артета наверняка сумеет правильно настроить команду — без лишней самоуверенности. «Сити» будет биться головой о стену, пытаясь вскрыть эту оборону. Не станем заранее предсказывать гол «Арсенала» со стандарта, но они сейчас в слишком хорошей форме, чтобы проиграть столь сомневающемуся в себе «Ман Сити».

«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест»

Премьер-лига, 31-й тур, воскресенье, 17:15 мск

Прошла целая вечность с тех пор, как «Тоттенхэм» в последний раз участвовал в разборках за выживание, но теперь это реальность. После кошмарного сезона, который в этом календарном году пробил очередное дно, «шпоры» вынуждены буквально зубами цепляться за место в АПЛ.

В это воскресенье их ждет, пожалуй, главный матч оставшейся части чемпионата, и атмосфера на стадионе наверняка будет очень нервозной.

«Тоттенхэм» globallookpress.com

Для «Ноттингем Форест» такие битвы куда привычнее, чем для «шпор», и именно этот опыт может сыграть решающую роль.

Обе команды и их новые тренеры сейчас, мягко говоря, не в форме. Под руководством Игора Тудора «Тоттенхэм» выдал серию из четырех поражений, включая унизительные от «Арсенала» и «Атлетико». Правда, в прошлые выходные им чудом удалось увезти ничью с «Энфилда» благодаря голу на 90-й минуте.

У «лесников» при Виторе Перейре дела идут не лучше: ни одной победы в последних шести матчах (четыре поражения и две ничьи). Гости катастрофически мало забивают, и никакого «эффекта нового тренера» там не наблюдается. «Ноттингем» занимает 17-е место в таблице, отставая от «Тоттенхэма» всего на одно очко. Для обеих команд победа в таком матче станет буквально спасительным кругом.

Фактор своего поля вроде бы должен помогать «Тоттенхэму», но в их случае всё наоборот. В 15 домашних матчах чемпионата у них всего две победы и четыре ничьи. Для клуба такого уровня это, без преувеличения, жалкий показатель, и команда явно задолжала своим болельщикам хоть какую-то внятную реакцию. Тудору с первого дня приходится очень тяжело, а его жесткий, почти силовой стиль управления пока не дает нужного эффекта. И всё же ничья на «Энфилде» может дать «Тоттенхэму» хотя бы немного уверенности.

Прогноз: «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» 2:1. Обе команды играли посреди недели, но рискнем предположить, что «Тоттенхэм» наконец-то победит дома впервые с декабря. «Лесники» на выезде совсем не впечатляют (всего 15 очков из 45 возможных). «Шпоры» просто не имеют права упускать такой шанс. Красивого футбола здесь не будет.

«Лион» — «Монако»

Лига 1, 27-й тур воскресенье, 17:00 мск

Встреча четвертой и шестой команд чемпионата Франции, которых разделяют всего четыре очка, но при этом к очному матчу они подходят в совершенно разном состоянии.

Несмотря на обидный вылет от «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов, на внутренней арене «Монако» выглядит весьма мощно: пять побед подряд позволили им совершить мощный рывок в таблице.

Теперь монегаски нацелены догнать «Лион», идущий четвертым, а заодно и «Марсель», который занимает третье место и приедет в Монако уже на следующих выходных. Чтобы зацепиться за путевку в ЛЧ, им кровь из носу нужно забирать очки у прямых конкурентов.

Александр Головин globallookpress.com

После серии невнятных игр Себастьян Поконьоли, кажется, наконец подобрал ключи к составу. Постоянная ротация схем с тремя и четырьмя защитниками, грамотное использование лидеров (Головин и Аклиуш отлично находят пространство между линиями, а Балогун реализует моменты) — механизм заработал. Поездка в Лион — серьезный вызов, но, в отличие от хозяев, у «Монако» была целая неделя на подготовку.

Отдельно стоит отметить Фоларина Балогуна, в активе которого шесть голов и результативная передач в последних шести матчах.

У «Лиона» картина прямо противоположная. Команда Паулу Фонсеки переживает тяжёлый период: кадровые потери, накопившаяся усталость, а также неудачный матч против «Сельты» в Лиге Европы. Перед этим у «Лиона» была серия из шести матчей без побед во всех турнирах (два поражения и четыре ничьи). В прошлом туре они не сумели вскрыть оборону скромного «Гавра» (0:0). Эндрик, арендованный у «Реала», ярко начал, но затем стал слишком нестабилен. Несмотря на все проблемы, «Лион» просто не имеет права проигрывать дома прямому конкуренту.

Прогноз: «Лион» — «Монако» 1:2. «Лион» выглядит физически выжатым, в то время как «Монако» на кураже. У гостей есть и уверенность, и понятная игровая структура. Думаю, команда Поконьоли продлит свою впечатляющую победную серию.

«Фейеноорд» — «Аякс»

Эредивизи, 28-й тур, воскресенье, 16:30 мск

В воскресенье нас ждет «Де Классикер» — главный матч нидерландского сезона, и на этот раз он обещает быть огненным.

«Фейенорд» идет вторым, опережая «Аякс», который занимает четвертое место, на пять очков. При этом отрыв от идущего третьим НЕК — всего три балла.

Чемпионская интрига в Эредивизи, по сути, уже умерла: у ПСВ 16 очков преимущества за семь туров до финиша. Зато борьба за вторую и третью строчки, которые имеют прямое значение в контексте еврокубков, будет по-настоящему жаркой. И эта встреча может стать во многом определяющей.

Мика Годтс globallookpress.com

У «Аякса» уже третий тренер в этом сезоне: после Фреда Грима команду возглавил Оскар Гарсия. Дебют у испанца получился более чем убедительным — разгромная победа над роттердамской «Спартой». Теперь «Аякс» едет в Роттердам в логово заклятого врага.

«Фейенорд» лихорадит под руководством Робина ван Перси: команда способна выдавать очень сильные матчи, но временами так же легко выпадает из игры.

Ожидается, что слева в атаке выйдет экс-вингер «Челси» Рахим Стерлинг, на острие — лучший бомбардир лиги Аясэ Уэда, а на другом фланге — техничный Анис Хадж Мусса. Стерлинг после месяцев фактической изоляции в «Челси» пока далек от своей лучшей формы, зато его партнеры по атаке проводят действительно сильный сезон.

Для «Аякса» это отличный шанс по-настоящему включиться в борьбу за место в топ-3. Амстердамский клуб тоже страдает от нестабильности, в том числе из-за нехватки опыта у молодежи. Да, у них третья по надежности оборона в лиге, но при этом есть явные проблемы с результативностью: всего 52 забитых мяча против 77 у ПСВ, 60 у «Фейенорда» и 67 у НЕК.

Правда, у «Аякса» есть свой большой козырь — Мика Годтс, будущая суперзвезда. В свои 20 лет он постоянно создает моменты и не боится идти в дриблинг.

Прогноз: «Фейенорд» — «Аякс» 2:2. Непростой матч для прогнозов. «Аякс» выиграл три последних матча против «Фейенорда», включая декабрьский разгром со счетом 3:0, который случился вопреки логике игры. Но команда ван Перси не может позволить сопернику еще сильнее сократить отставание. За Роттердам будут неистовые трибуны, в то время как «Аякс» за весь сезон выиграл на выезде лишь три матча. И всё же наиболее вероятным исходом здесь выглядит ничья.