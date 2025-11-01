«Челси» в гостях обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.
«Синие» вышли вперед на 34-й минуте благодаря точному удару Жоао Педро с передачи Мойсеса Кайседо.
Результат матча
ТоттенхэмЛондон0:1ЧелсиЛондон
0:1 Жоао Педро 34'
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кевин Дансо (Кристиан Ромеро 60'), Микки ван де Вен, Джед Спенс, Педро Порро (Дестини Удоджи 73'), Жоау Палинья, Родриго Бентанкур (Ришарлисон 60'), Мохаммед Кудус, Папе Сарр, Лукас Бергвалль (Ксави Симонс 7'), Рандаль Коло Муани (Бреннан Джонсон 73')
Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Мало Гюсто (Ромео Лавиа 76'), Жоао Педро, Алехандро Гарначо (Джейми Байно-Гиттенс 66'), Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Весли Фофана (Олуватосин Адарабиойо 89'), Педру Нету
Жёлтые карточки: Родриго Бентанкур 45+3', Кевин Дансо 47', Ксави Симонс 59', Мохаммед Кудус 74' — Трево Чалоба 45+3', Энцо Фернандес 68'
После этого матча «Челси» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе. «Тоттенхэм» располагается на 3-й позиции с тем же количеством баллов.