После этого матча «Челси» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе. «Тоттенхэм» располагается на 3-й позиции с тем же количеством баллов.

«Синие» вышли вперед на 34-й минуте благодаря точному удару Жоао Педро с передачи Мойсеса Кайседо .

«Челси» в гостях обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

