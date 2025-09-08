ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Трансферный дайджест. 2 — 8 сентября

    Будущее Кисляка, чего хочет «Тоттенхэм» и как поступит Бруну Фернандеш

    Трансферный дайджест. 2 — 8 сентября
  • 23:45
    • Швейцария разгромила Словению в квалификации ЧМ-2026, Швеция проиграла Косово
  • 23:43
    • Хорватия разгромила Черногорию в матче квалификации ЧМ-2026
  • 22:03
    • Гол Виноградова обеспечил «Торпедо» победу над СКА
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
  • 18:57
    • «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
    Все новости спорта
    Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКА
    Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКА
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Тайрелл Маласия

    «Манчестер Юнайтед», защитник, 26 лет

    Этот футболист так и не смог закрепиться в основном составе «манкунианцев» и, вероятно, покинет клуб если не в это трансферное окно, то в следующее.

    По данным ESPN, Маласия — единственный игрок в составе «Манчестер Юнайтед», на которого не рассчитывает главный тренер команды Рубен Аморим. Руководство клуба попытается успеть избавиться от футболиста.

    Стоит отметить, что Маласия мог перейти в «Эльче» на правах аренды, но этот переход сорвался в самом конце трансферного окна.

    Тайрелл Маласия
    В прошедшем сезоне Маласия выступал за ПСВ на правах аренды, где провел 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

    Наш прогноз: Маласию все-таки отдадут в аренду до конца трансферного окна.

    Роберт Левандовский

    «Барселона», нападающий, 37 лет

    Польский форвард наверняка войдет в список легендарных футболистов «сине-гранатовых». Левандовский сделал многое для «Барселоны», но, кажется, пришло время расставаться.

    Как сообщает Diario Sport, руководство «сине-гранатовых» рассчитывает прекратить сотрудничество с поляком в 2026-м году. «Барселона» занимается поиском основного форварда на замену Левандовскому.

    Роберт Левандовский
    В каталонском клубе понимают, что найти равноценную замену поляку — это не простая задача. Основной претендент на эту позицию — Ферран Торрес, который уже частенько выходит на поле в «Барселоне».

    Претенденты на подписание Левандовского в следующем году пока неизвестны. Вполне возможно, что форвард решит завершить карьеру.

    Наш прогноз: Левандовский все-таки покинет «Барселону» в следующем году.

    Федерико Кьеза

    «Ливерпуль», нападающий, 27 лет

    Пару лет назад этот форвард неплохо проявлял себя в «Ювентусе». Кьеза был не слишком забивным нападающим, но крайне полезным. Затем итальянец перешел в «Ливерпуль», где так скажем «не пошло».

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, турецкий «Бешикташ» проявляет интерес к Кьезе. Руководство клуба хочет взять форварда у «Ливерпуля» в аренду.

    Напомним, что трансферное окно в Турции закрывается уже 11-го сентября. У «Бешикташа» крайне мало времени для того, чтобы «уболтать» мерсисайдцев и подписать отличного итальянского форварда.

    Федерико Кьеза
    Всего Кьеза провел за «Ливерпуль» 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

    Наш прогноз: Кьеза продолжит завоевывать место в основном составе «Ливерпуля».

    Матвей Кисляк

    ЦСКА, полузащитник, 20 лет

    Молодой футболист армейцев еще в прошлом сезоне привлек внимание широкой общественности. Кисляк только-только попал в основной состав ЦСКА, а уже начал феерить.

    Ранее сообщалось о том, что турецкий «Бешикташ» нацелился на подписание россиянина, предложив ЦСКА за этот трансфер 10 млн евро, но армейцы решили ответить отказом.

    Матвей Кисляк
    Как сообщает Sport24, московский клуб ни в коем случае не будет продавать Кисляка за 10 млн евро, рассматривая предложения только от 30-и млн евро.

    Действующее соглашение полузащитника с ЦСКА рассчитано до лета 2028-го года. По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость Кисляка оценивается в 8 млн евро.

    Наш прогноз: Кисляк не покинет ЦСКА в ближайшие пару сезонов.

    Бруну Фернандеш

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 31 год

    Португалец является лидером «красных дьяволов» на протяжении уже нескольких сезонов. Бруну Фернандеш пытается вести за собой «Манчестер Юнайтед» в его непростые годы.

    По данным talkSPORT, полузащитник решил остаться в стане английского клуба до конца нынешнего сезона. Фернандеш хочет провести этот год в Европе из-за предстоящего чемпионата мира.

    Стоит отметить, что португалец летом этого года отклонил сразу 3 предложения — от «Аль-Насра», «Аль-Хиляля» и «Аль-Иттихада» (все клубы — из Саудовской Аравии).

    Его звал в свою команду («Аль-Наср») Криштиану Роналду, но Бруну решил остаться в Европе. Безусловно, этому топовому полузащитнику лучше покинуть тонущий «Манчестер Юнайтед», но сейчас этого точно не произойдет.

    Бруну Фернандеш
    В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел за «манкунианцев» 3 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

    Наш прогноз: Бруну Фернандеш покинет «Манчестер Юнайтед» после окончания нынешнего сезона.

    Савиньо

    «Манчестер Сити», полузащитник, 21 год

    Вингер отлично проявляет себя в последние годы. Сначала Савиньо удачно сьездил в аренду в «Жирону», а затем выдал неплохой результат в «Манчестер Сити».

    По информации The Telegraph, полузащитником интересуется «Тоттенхэм», который готовится навязать борьбу за 1-е место топам в английской Премьер-лиге.

    Савиньо
    Боссы «Тоттенхэма» готовы инвестировать в клуб много денег для того, чтобы создать серьезную команду, которая будет готова побеждать. Савиньо — один из первых претендентов на подписание в стан «шпор».

    Действующий контракт полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2029-го года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 млн евро.

    Наш прогноз: У «Тоттенхэма» получится купить Савиньо летом следующего года.

