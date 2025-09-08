Трансферный дайджест. 2 — 8 сентября

Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Тайрелл Маласия

«Манчестер Юнайтед», защитник, 26 лет

Этот футболист так и не смог закрепиться в основном составе «манкунианцев» и, вероятно, покинет клуб если не в это трансферное окно, то в следующее.

По данным ESPN, Маласия — единственный игрок в составе «Манчестер Юнайтед», на которого не рассчитывает главный тренер команды Рубен Аморим. Руководство клуба попытается успеть избавиться от футболиста.

Во многих странах трансферное окно уже закрылось. Футболиста может отправить в аренду или продать в Бельгию, Турцию или Саудовскую Аравию. На это и будут рассчитывать боссы «красных дьяволов».

Стоит отметить, что Маласия мог перейти в «Эльче» на правах аренды, но этот переход сорвался в самом конце трансферного окна.

В прошедшем сезоне Маласия выступал за ПСВ на правах аренды, где провел 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Маласию все-таки отдадут в аренду до конца трансферного окна.

Роберт Левандовский

«Барселона», нападающий, 37 лет

Польский форвард наверняка войдет в список легендарных футболистов «сине-гранатовых». Левандовский сделал многое для «Барселоны», но, кажется, пришло время расставаться.

Как сообщает Diario Sport, руководство «сине-гранатовых» рассчитывает прекратить сотрудничество с поляком в 2026-м году. «Барселона» занимается поиском основного форварда на замену Левандовскому.

В каталонском клубе понимают, что найти равноценную замену поляку — это не простая задача. Основной претендент на эту позицию — Ферран Торрес, который уже частенько выходит на поле в «Барселоне».

Претенденты на подписание Левандовского в следующем году пока неизвестны. Вполне возможно, что форвард решит завершить карьеру.

В прошлом сезоне Левандовский провел за «Барселону» 34 матча в рамках Примеры, забил 27 голов и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Левандовский все-таки покинет «Барселону» в следующем году.

Федерико Кьеза

«Ливерпуль», нападающий, 27 лет

Пару лет назад этот форвард неплохо проявлял себя в «Ювентусе». Кьеза был не слишком забивным нападающим, но крайне полезным. Затем итальянец перешел в «Ливерпуль», где так скажем «не пошло».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, турецкий «Бешикташ» проявляет интерес к Кьезе. Руководство клуба хочет взять форварда у «Ливерпуля» в аренду.

Переговоры пока не продвигаются активно. Дело в том, что «мерсисайдцы» не хотят отдавать форварда в аренду. «Бешикташ», в свою очередь, готов выложить довольно много денег на этот трансфер.

Напомним, что трансферное окно в Турции закрывается уже 11-го сентября. У «Бешикташа» крайне мало времени для того, чтобы «уболтать» мерсисайдцев и подписать отличного итальянского форварда.

Всего Кьеза провел за «Ливерпуль» 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Кьеза продолжит завоевывать место в основном составе «Ливерпуля».

Матвей Кисляк

ЦСКА, полузащитник, 20 лет

Молодой футболист армейцев еще в прошлом сезоне привлек внимание широкой общественности. Кисляк только-только попал в основной состав ЦСКА, а уже начал феерить.

Ранее сообщалось о том, что турецкий «Бешикташ» нацелился на подписание россиянина, предложив ЦСКА за этот трансфер 10 млн евро, но армейцы решили ответить отказом.

Как сообщает Sport24, московский клуб ни в коем случае не будет продавать Кисляка за 10 млн евро, рассматривая предложения только от 30-и млн евро.

Действующее соглашение полузащитника с ЦСКА рассчитано до лета 2028-го года. По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость Кисляка оценивается в 8 млн евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за ЦСКА 7 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Кисляк не покинет ЦСКА в ближайшие пару сезонов.

Бруну Фернандеш

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 31 год

Португалец является лидером «красных дьяволов» на протяжении уже нескольких сезонов. Бруну Фернандеш пытается вести за собой «Манчестер Юнайтед» в его непростые годы.

По данным talkSPORT, полузащитник решил остаться в стане английского клуба до конца нынешнего сезона. Фернандеш хочет провести этот год в Европе из-за предстоящего чемпионата мира.

Стоит отметить, что португалец летом этого года отклонил сразу 3 предложения — от «Аль-Насра», «Аль-Хиляля» и «Аль-Иттихада» (все клубы — из Саудовской Аравии).

Его звал в свою команду («Аль-Наср») Криштиану Роналду, но Бруну решил остаться в Европе. Безусловно, этому топовому полузащитнику лучше покинуть тонущий «Манчестер Юнайтед», но сейчас этого точно не произойдет.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел за «манкунианцев» 3 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

Наш прогноз: Бруну Фернандеш покинет «Манчестер Юнайтед» после окончания нынешнего сезона.

Савиньо

«Манчестер Сити», полузащитник, 21 год

Вингер отлично проявляет себя в последние годы. Сначала Савиньо удачно сьездил в аренду в «Жирону», а затем выдал неплохой результат в «Манчестер Сити».

По информации The Telegraph, полузащитником интересуется «Тоттенхэм», который готовится навязать борьбу за 1-е место топам в английской Премьер-лиге.

Боссы «Тоттенхэма» готовы инвестировать в клуб много денег для того, чтобы создать серьезную команду, которая будет готова побеждать. Савиньо — один из первых претендентов на подписание в стан «шпор».

Действующий контракт полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2029-го года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 млн евро.

В прошедшем сезоне Савиньо провел за «Манчестер Сити» 29 матчей в рамках АПЛ, забил гол и сделал 8 голевых передач.

Наш прогноз: У «Тоттенхэма» получится купить Савиньо летом следующего года.