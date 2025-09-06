Накаленная обстановка. Станут ли слова Кордобы про уход из «Краснодара» реальностью?

Матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» оставил слишком много вопросов, связанных с неоднозначной работой главного судьи Рафаэля Шафеева. Одним из спорных эпизодов стало удаление Джона Кордобы, получившее драматическое продолжение — колумбийский форвард выразил желание покинуть российское первенство.

Попадание в яблочко

Оформив трансфер Кордобы из немецкой «Герты» летом 2021 за 20 млн евро «Краснодар» на долгие годы избавил себя от головной боли в центре нападения. Джон начал в России с места в карьер, отличившись за «черно-зеленых» в дебютной встрече чемпионата 2021/2022 против «Урала».

Уже к шестнадцатому туру РПЛ на его счету значились шесть забитых мячей и четыре результативные передачи, после чего в голевой феерии колумбийца наступила пауза. В феврале 2022 из-за сложившейся ситуации форвард покинул расположение «Краснодара», а клуб, в свою очередь, в марте приостановил действие трудового соглашения с ним.

К чести Кордобы, он не воспользовался правилом Международной федерации футбола (ФИФА), которое разрешает иностранным игрокам и тренерам разрывать контракты в одностороннем порядке, и присоединился к тренировочным сборам «быков» летом 2022.

Постепенно Джон превратился в незаменимую деталь в структуре «черно-зеленых», принявшись штамповать голы на просторах российских турниров. Розыгрыш 2022/2023 колумбиец закончил с двадцать одним автографом в воротах оппонентов в 37-и матчах — если в списке снайперов РПЛ он пропустил вперед себя Федора Чалова, Квинси Промеса и Малкома, то в гонке бомбардиров Кубка России уверенно финишировал первым.

Гармонично Кордоба вписался в остроатакующую модель Владимира Ивича, доставляя серьезные проблемы обороне противостоящей команды. Среди козырей нападающего выделяется неуступчивость в единоборствах, в которых благодаря грамотной игре корпусом ему без проблем удается оттеснять соперника от мяча.

Джон Кордоба fckrasnodar.ru

Правда, на обратной чаше весов остаются проблемы Джона с дисциплиной, и излишняя вспыльчивость, порой, дорого обходится форварду. К примеру, Кордоба сорвался после проигранного гостевого матча с «Уралом» в сезоне 2023/2024, показав оскорбительный жест в адрес ассистента арбитра, за что получил трехматчевую дисквалификацию.

Хоть игрок сборной Колумбии ни разу не завоевал «золотую бутсу» РПЛ, оставшись третьим и четвертым в двух последних розыгрышах первенства, однако на фоне других нападающих его выделяет стабильность. Он регулярно выбивает 10+ результативных ударов за кампанию Премьер-лиги, не являясь при этом штатным пенальтистом «Краснодара».

Голевые свершения Кордобы поспособствовали триумфальному походу «черно-зеленых» в минувшем сезоне, итогом которого выдалось долгожданное чемпионство. Сложно не согласиться, что южане с Джоном в составе и без него представляют собой два абсолютно разных коллектива, и его отсутствие негативно сказывается на выступлениях команды.

Колумбиец для «быков» является тем исполнителем, которому по силам делать разницу в отдельно взятом поединке — наглядно данный аспект Кордоба продемонстрировал в противостоянии с московским «Динамо», принеся победу «черно-зеленым» пушечным ударом из-за пределов штрафной. От возможного расставания с таранным форвардом в зрелищности и качестве потеряет не только «Краснодар», но и вся Российская Премьер-лига.

Эмоции взяли верх

Тревожным звоночком для поклонников «быков» послужили слова Кордобы, изъявившего желание уехать из чемпионата России на фоне, по его мнению, несправедливости рефери во встрече с ЦСКА.

Как указывали выше, Джон и ранее не славился репутацией сдержанного игрока, собирая красные карточки и, в том числе, имея за плечами длительный дисциплинарный бан, но никогда не намекал на прощание с «Краснодаром» по причине судейства. Видимо, колумбиец долгое время копил обиды и, дойдя до точки кипения, просто взорвался.

Устал от несправедливости судей. После такого появляется желание покинуть лигу. За четыре года уже произошло много всего. Думаю, решение судьи сегодня может повлиять на мое будущее. Если я должен уехать, то уеду. Люблю «Краснодар», но больше так продолжать не могу. Джон Кордоба

Возвращаясь к удалению Кордобы, то Рафаэль Шафеев, мягко говоря, не разобрался в эпизоде — форвард вел борьбу с защитником ЦСКА Мойзесом у лицевой линии и, не попав акцентированно по мячу, поднял ногу на уровне корпуса бразильского центрдефа, вслед за чем тот картинно упал. 32-летний арбитр без раздумий, отказавшись от вмешательства VAR, зажег перед Джоном красный свет, хотя факт самого касания вызвал сомнения. Более того Мойзес отказался комментировать, случился ли контакт ноги нападающего с его рукой.

На защиту колумбийца встал экс-игрок сборной России Игорь Семшов, который заявил, что судья сломал игру и на удаление момент с Кордобой никак не тянул. Целенаправленной грубости со стороны форварда он не увидел, поэтому грубая ошибка Шафеева налицо.

Джон Кордоба и Мойзес fckrasnodar.ru

К слову, пострадавшими от работы Рафаэля Рашидовича могут считать оба клуба, ведь судья, потерявший нити игры, принял слишком много неоднозначных решений — помимо удаления Джона он не назначил пенальти в ворота «Краснодара» за игру рукой Виктора Са в собственной штрафной под занавес встречи.

Оправданий действиям Рафаэля Рашидовича не нашлось и у бывших коллег по цеху, в частности, Сергея Лапочкина, выступающего за отмену красной карточки.

Что он нарушает? Он играет в мяч и дальше по касательной попадает в кисть Мойзеса. Я не вижу агрессивности, жестокости. Да, он сильно замахивается и бьет по мячу. Дальше бутса вскользь попадает в руку. Не в чувствительную мужскую зону, не в тело, а именно в кисть руки. Мне кажется, что эта красная карточка будет отменена. Я не вижу оснований для ее показа. Сергей Лапочкин

Вот только Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС, взявший удаление Джона на карандаш, не спешит разбираться с эпизодом и ссылается на отсутствие заключения экспертно-судейской комиссии. Вердикт обещают вынести к возобновлению чемпионата после международной паузы, и до тех пор «Краснодар» остается в подвешенном состоянии, ведь если красную Кордобы не аннулируют, то он может пропустить от одного до четырех матчей — тревожные новости в преддверии принципиальной очной дуэли с «Зенитом».

Что касается резонансного комментария колумбийца, то он больше походит на сказанную в гневном порыве речь, чем на обдуманное решение. Главный тренер «быков» Мурад Мусаев уверен, что Кордоба остынет и, успокоившись, останется в «Краснодаре». Аналогичного мнения придерживается экс-партнер Джона по команде Федор Смолов, ссылающийся на комфортную обстановку для нападающего в южной столице и хороший контракт, на который он не может рассчитывать даже на просторах Саудовской Аравии.

Тотальная зависимость

Тем не менее оставлять без внимания резкие выпады темпераментного латиноамериканца нельзя, и представителям «Краснодара» пора задуматься о потенциальном сменщике Кордобы. Джону уже тридцать два года и, если не состоится его самостоятельный отъезд, то не за горами постепенный спад игровых кондиций.

На данном этапе в распоряжении Мурада Мусаева, помимо колумбийца, находятся два профильных центрфорварда — 20-летний Александр Кокшаров и 18-летний Казбек Мукаилов. Оба воспитанника академии явно не готовы здесь и сейчас равноценно заменить Кордобу, и рассчитывать на них можно лишь в дальнейшей перспективе, постепенно наигрывая за взрослую команду.

Казбек Мукаилов fckrasnodar.ru

Большей популярностью у Мусаева пользуется Мукаилов, которого 41-летний специалист задействует в Кубке России. Казбек эффектно дебютировал во встрече с московским «Динамо», расписавшись в воротах Игоря Лещука дублем — особенно запомнился его второй гол, когда после ошибки обороны «бело-голубых» он хладнокровно перекинул голкипера. С «Сочи» юный талант получил больше часа игрового времени, однако ушел с поля без результативных действий.

Кокшаров, проведший вторую половину прошлого сезона в аренде в «Пари НН», продолжает восстановление от травмы подколенного сухожилия. Его отец, Эдуард Александрович, в одном из интервью рассказал, что «Краснодар» не хочет снова отдавать нападающего в аренду, возможно, Мусаев даст шанс и ему проявить себя.

Не исключено, что «черно-зеленые» для усиления линии нападения вновь обратят взор на латиноамериканских исполнителей, в частности на бразильскую Серии А, где в списке бомбардиров с уверенным отрывом лидирует Кайо Жорже.

Кайо Жорже globallookpress.com

Пороги «Крузейро» этим летом обивал «Зенит», предложивший щедрую сумму за 23-летнего наконечника атак, однако переговоры успехом не увенчались. Может генеральному директору «быков» Владимиру Хашигу, который привез Кордобу из «Герты», удастся убедить руководство «небесных» отпустить Жорже в РПЛ?

Пока, в отсутствии альтернативы, главной ударной силой «Краснодара» остается Джон и в интересах клуба удержать его в своем расположении как можно дольше.