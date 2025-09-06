Накаленная обстановка. Станут ли слова Кордобы про уход из «Краснодара» реальностью?

Попадание в яблочко
Оформив трансфер Кордобы из немецкой «Герты» летом 2021 за 20 млн евро «Краснодар» на долгие годы избавил себя от головной боли в центре нападения. Джон начал в России с места в карьер, отличившись за «черно-зеленых» в дебютной встрече чемпионата 2021/2022 против «Урала».
Уже к шестнадцатому туру РПЛ на его счету значились шесть забитых мячей и четыре результативные передачи, после чего в голевой феерии колумбийца наступила пауза. В феврале 2022 из-за сложившейся ситуации форвард покинул расположение «Краснодара», а клуб, в свою очередь, в марте приостановил действие трудового соглашения с ним.
К чести Кордобы, он не воспользовался правилом Международной федерации футбола (ФИФА), которое разрешает иностранным игрокам и тренерам разрывать контракты в одностороннем порядке, и присоединился к тренировочным сборам «быков» летом 2022.
Постепенно Джон превратился в незаменимую деталь в структуре «черно-зеленых», принявшись штамповать голы на просторах российских турниров. Розыгрыш 2022/2023 колумбиец закончил с двадцать одним автографом в воротах оппонентов в 37-и матчах — если в списке снайперов РПЛ он пропустил вперед себя Федора Чалова, Квинси Промеса и Малкома, то в гонке бомбардиров Кубка России уверенно финишировал первым.
Гармонично Кордоба вписался в остроатакующую модель Владимира Ивича, доставляя серьезные проблемы обороне противостоящей команды. Среди козырей нападающего выделяется неуступчивость в единоборствах, в которых благодаря грамотной игре корпусом ему без проблем удается оттеснять соперника от мяча.
Правда, на обратной чаше весов остаются проблемы Джона с дисциплиной, и излишняя вспыльчивость, порой, дорого обходится форварду. К примеру, Кордоба сорвался после проигранного гостевого матча с «Уралом» в сезоне 2023/2024, показав оскорбительный жест в адрес ассистента арбитра, за что получил трехматчевую дисквалификацию.
Хоть игрок сборной Колумбии ни разу не завоевал «золотую бутсу» РПЛ, оставшись третьим и четвертым в двух последних розыгрышах первенства, однако на фоне других нападающих его выделяет стабильность. Он регулярно выбивает 10+ результативных ударов за кампанию Премьер-лиги, не являясь при этом штатным пенальтистом «Краснодара».
Голевые свершения Кордобы поспособствовали триумфальному походу «черно-зеленых» в минувшем сезоне, итогом которого выдалось долгожданное чемпионство. Сложно не согласиться, что южане с Джоном в составе и без него представляют собой два абсолютно разных коллектива, и его отсутствие негативно сказывается на выступлениях команды.
Колумбиец для «быков» является тем исполнителем, которому по силам делать разницу в отдельно взятом поединке — наглядно данный аспект Кордоба продемонстрировал в противостоянии с московским «Динамо», принеся победу «черно-зеленым» пушечным ударом из-за пределов штрафной. От возможного расставания с таранным форвардом в зрелищности и качестве потеряет не только «Краснодар», но и вся Российская Премьер-лига.
Эмоции взяли верх
Тревожным звоночком для поклонников «быков» послужили слова Кордобы, изъявившего желание уехать из чемпионата России на фоне, по его мнению, несправедливости рефери во встрече с ЦСКА.
Как указывали выше, Джон и ранее не славился репутацией сдержанного игрока, собирая красные карточки и, в том числе, имея за плечами длительный дисциплинарный бан, но никогда не намекал на прощание с «Краснодаром» по причине судейства. Видимо, колумбиец долгое время копил обиды и, дойдя до точки кипения, просто взорвался.
Возвращаясь к удалению Кордобы, то Рафаэль Шафеев, мягко говоря, не разобрался в эпизоде — форвард вел борьбу с защитником ЦСКА Мойзесом у лицевой линии и, не попав акцентированно по мячу, поднял ногу на уровне корпуса бразильского центрдефа, вслед за чем тот картинно упал. 32-летний арбитр без раздумий, отказавшись от вмешательства VAR, зажег перед Джоном красный свет, хотя факт самого касания вызвал сомнения. Более того Мойзес отказался комментировать, случился ли контакт ноги нападающего с его рукой.
На защиту колумбийца встал экс-игрок сборной России Игорь Семшов, который заявил, что судья сломал игру и на удаление момент с Кордобой никак не тянул. Целенаправленной грубости со стороны форварда он не увидел, поэтому грубая ошибка Шафеева налицо.
К слову, пострадавшими от работы Рафаэля Рашидовича могут считать оба клуба, ведь судья, потерявший нити игры, принял слишком много неоднозначных решений — помимо удаления Джона он не назначил пенальти в ворота «Краснодара» за игру рукой Виктора Са в собственной штрафной под занавес встречи.
Оправданий действиям Рафаэля Рашидовича не нашлось и у бывших коллег по цеху, в частности, Сергея Лапочкина, выступающего за отмену красной карточки.
Вот только Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС, взявший удаление Джона на карандаш, не спешит разбираться с эпизодом и ссылается на отсутствие заключения экспертно-судейской комиссии. Вердикт обещают вынести к возобновлению чемпионата после международной паузы, и до тех пор «Краснодар» остается в подвешенном состоянии, ведь если красную Кордобы не аннулируют, то он может пропустить от одного до четырех матчей — тревожные новости в преддверии принципиальной очной дуэли с «Зенитом».
Что касается резонансного комментария колумбийца, то он больше походит на сказанную в гневном порыве речь, чем на обдуманное решение. Главный тренер «быков» Мурад Мусаев уверен, что Кордоба остынет и, успокоившись, останется в «Краснодаре». Аналогичного мнения придерживается экс-партнер Джона по команде Федор Смолов, ссылающийся на комфортную обстановку для нападающего в южной столице и хороший контракт, на который он не может рассчитывать даже на просторах Саудовской Аравии.
Тотальная зависимость
Тем не менее оставлять без внимания резкие выпады темпераментного латиноамериканца нельзя, и представителям «Краснодара» пора задуматься о потенциальном сменщике Кордобы. Джону уже тридцать два года и, если не состоится его самостоятельный отъезд, то не за горами постепенный спад игровых кондиций.
На данном этапе в распоряжении Мурада Мусаева, помимо колумбийца, находятся два профильных центрфорварда — 20-летний Александр Кокшаров и 18-летний Казбек Мукаилов. Оба воспитанника академии явно не готовы здесь и сейчас равноценно заменить Кордобу, и рассчитывать на них можно лишь в дальнейшей перспективе, постепенно наигрывая за взрослую команду.
Большей популярностью у Мусаева пользуется Мукаилов, которого 41-летний специалист задействует в Кубке России. Казбек эффектно дебютировал во встрече с московским «Динамо», расписавшись в воротах Игоря Лещука дублем — особенно запомнился его второй гол, когда после ошибки обороны «бело-голубых» он хладнокровно перекинул голкипера. С «Сочи» юный талант получил больше часа игрового времени, однако ушел с поля без результативных действий.
Кокшаров, проведший вторую половину прошлого сезона в аренде в «Пари НН», продолжает восстановление от травмы подколенного сухожилия. Его отец, Эдуард Александрович, в одном из интервью рассказал, что «Краснодар» не хочет снова отдавать нападающего в аренду, возможно, Мусаев даст шанс и ему проявить себя.
Не исключено, что «черно-зеленые» для усиления линии нападения вновь обратят взор на латиноамериканских исполнителей, в частности на бразильскую Серии А, где в списке бомбардиров с уверенным отрывом лидирует Кайо Жорже.
Пороги «Крузейро» этим летом обивал «Зенит», предложивший щедрую сумму за 23-летнего наконечника атак, однако переговоры успехом не увенчались. Может генеральному директору «быков» Владимиру Хашигу, который привез Кордобу из «Герты», удастся убедить руководство «небесных» отпустить Жорже в РПЛ?
Пока, в отсутствии альтернативы, главной ударной силой «Краснодара» остается Джон и в интересах клуба удержать его в своем расположении как можно дольше.