Семин: Уровень игроков в «Зените» очень и очень высок

Экс-наставникподелился мнением об уровне игры футболистов

«У "Зенита" очень большой потенциал игроков. Наверное, ещё есть какие-то нюансы, которые Семак поправит. Но уровень игроков в "Зените" очень и очень высок. На мой взгляд, сильнее, чем у всех других команд.

Но другой вопрос: эти игроки непростые, достаточно опытные и имеют во всём своё мнение. У Семака непростая работа всех их объединить. Но потенциал громадный! » — сказал Семин Чемпионату.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.