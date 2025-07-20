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    Семин: Уровень игроков в «Зените» очень и очень высок

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    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об уровне игры футболистов «Зенита».

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «У "Зенита" очень большой потенциал игроков. Наверное, ещё есть какие-то нюансы, которые Семак поправит. Но уровень игроков в "Зените" очень и очень высок. На мой взгляд, сильнее, чем у всех других команд.

    Но другой вопрос: эти игроки непростые, достаточно опытные и имеют во всём своё мнение. У Семака непростая работа всех их объединить. Но потенциал громадный! » — сказал Семин Чемпионату.

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