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    «Зенит» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ

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    Луис Энрике
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    Луис Энрике
    «Зенит» — в непривычной роли экс-чемпиона, который хочет вернуть себе титул любой ценой. «Ростов» — с обновлённым составом, без лидеров и с задачей сначала выжить, а потом уже думать о большем. Для питерцев матч — способ сразу обозначить, что прошлогодняя осечка в гонке за «Краснодаром» была лишь временным сбоем. Для южан — проверка, насколько больно ударят перестановки в составе и короткая предсезонка.

    Перед матчем

    17:15 «Зенит» — безоговорочный фаворит. На своём поле питерцы не проигрывают «Ростову» с 2013 года, а в последних восьми домашних встречах имеют шесть побед и две ничьи. Для Альбы и его команды старт против «Зенита» — это скорее тест на выживание и шанс понять, сколько ещё работы впереди.

    17:00 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

    «Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Вега, Барриос, Мантуан, Энрике, Глушенков, Кассьерра, Педро.

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    «Ростов»: Ятимов, Чистяков, Лангович, Прохин, Вахания, Мелёхин, Кучаев, Щетинин, Комаров, Голенков, Роналдо.

    «Зенит»

    Питерцы провели насыщенные сборы: пять матчей, четыре победы, 18 забитых мячей, в том числе 7 — «Воеводине» и 5 — «Сьону». Единственная осечка — поражение от «Балтики» (1:2). На своём поле «Зенит» вообще не проигрывал в 2025 году: семь побед и ничья, включая уверенные 4:1 с «Краснодаром» и 2:0 с «Ростовом».

    Главная новость межсезонья — приход Жерсона, полузащитника сборной Бразилии и бывшего игрока «Фламенго». Скорее всего, он начнёт матч на скамейке, так как только присоединился к тренировкам. Вендел тоже вернулся в клуб, но его форма и будущее под вопросом. Центр поля в первом туре, вероятно, закроют Барриос и Дуглас Сантос, сместившийся с левого фланга. На его позиции слева теперь действует новичок Роман Вега, а справа — Густаво Мантуан.

    Отдельное внимание приковано к 17-летнему форварду Вадиму Шилову, который на сборах забивал и выглядел зрелее своих лет. Уже пошли сравнения с Аршавиным, хотя до таких авансов всё-таки пока далеко.

    «Ростов»

    Для «Ростова» это первый полноценный старт под руководством Жонатана Альбы, но подготовка получилась рваной. Три матча на сборах, два поражения («Краснодар» 2:4, «Факел» 0:2) и тяжёлая победа над махачкалинским «Динамо» (2:1). Команда ещё явно далека от оптимальной физики и сыгранности.

    Ключевые потери межсезонья — Максим Осипенко (лучший бомбардир и защитник) и Николай Комличенко (второй бомбардир). На замену пришли Дмитрий Чистяков и Тимур Сулейманов, но им ещё предстоит встроиться. В атаке южан проблемы не новые: в прошлом сезоне — худший показатель голов в топ-8 (41), а теперь задача повторить даже этот результат выглядит сложнее.

    Из плюсов — возвращение Алексея Миронова после тяжёлой травмы. В товарищеских матчах он выглядел свежо и добавил креатива в центре поля.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.9.

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