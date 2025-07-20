Зенит — Ростов: прогноз на матч РПЛ со ставкой за 1.90 + экспертиза Валерия Непомнящего

Зенит
Ростов
«Зенит»
Перед стартом РПЛ: В прошедшем сезоне чемпионата России «Зениту» не хватило буквально 1-го очка для того, чтобы вновь занять первое место. «Сине-бело-голубым» помешал «Краснодар».
Этим летом «Зенит» укрепился, команда Сергея Семака всерьез настроена на то, чтобы вернуть себе звание чемпиона. Получится ли на сей раз? Большой вопрос...
Зенит — Ростов: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем товарищеской встрече «Зенит» разгромил «Воеводину» со счетом 7:1, а до этого обыграл эту же команду со счетом 5:2.
В последних 5-и контрольных встречах «сине-бело-голубые» обыграли только «Балтику» со счетом 1:2, пропустив оба гола во 2-м тайме. За этот период «Зенит» также обыгрывал махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Црвену Звезду» (3:0).
Не сыграют: Москвичев и Вендел (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Зенит» в прошедшем сезоне потерял довольно много очков на своем поле, заняв по этому показателю 3-е место в лиге. На сей раз «сине-бело-голубые» попытаются начать чемпионат с победы.
Команда провела неплохую трансферную кампанию, подписав Жерсона из «Фламенго». Именно этот бразилец способен стать новой звездой не только «Зенита», но и всей лиги.
«Ростов»
Перед стартом РПЛ: По ходу прошедшего сезона команду покинул Валерий Карпин и казалось, что «Ростов» постепенно пойдет вниз, но этого не произошло.
Команда заняла по итогам сезона 8-е место и плодотворно готовится к новому сезону. «Ростов» сумел провести несколько контрольных встреч перед началом нового сезона.
Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече команда проиграла «Факелу» со счетом 0:2, а до этого обыграла «Динамо» Мх (2:1), забив по голу в каждом тайме.
Матчем ранее «Ростов» сражался с «Краснодаром», но не смог победить. «Быки» одержали победу со счетом 4:2.
Не сыграют: Эль-Аскалани и Хаджикадунич (у обоих — травмы).
Состояние команды: Пока неизвестно, что ждать от игры «Ростова» в новом сезоне. Новый тренерский штаб будет ставить другой футбол и результат может стать другим.
К тому же, команду покинули лидеры — нападающий Николай Комличенко перешел в «Локомотив», а Максим Осипенко пополнил состав московского «Динамо».
Прогноз Валерия Непомнящего
Российский тренер, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, сделал свою ставку на матч 1-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».
Статистика для ставок
- В последних 5-и встречах «Зенит» выиграл 4 раза
- «Ростов» дважды проиграл в последних 3-х встречах
- В последних 5-и очных матчах «Зенит» непременно обыгрывал «Ростов»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.32, победа «Ростова» — 9.50, ничья — за 5.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.20 соответственно.
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Прогноз: Определяющие голы будут забиты во 2-м тайме.
Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.90.
Прогноз: «Зенит» уверенно победит. Команда довольно уверенно действует на своем поле в последнее время.
Ставка: Победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.80.