Зенит — Ростов: прогноз на матч РПЛ со ставкой за 1.90 + экспертиза Валерия Непомнящего

«Зенит» встретится с «Ростовом» в 1-м туре российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 20 июля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Перед стартом РПЛ: В прошедшем сезоне чемпионата России «Зениту» не хватило буквально 1-го очка для того, чтобы вновь занять первое место. «Сине-бело-голубым» помешал «Краснодар».

Этим летом «Зенит» укрепился, команда Сергея Семака всерьез настроена на то, чтобы вернуть себе звание чемпиона. Получится ли на сей раз? Большой вопрос...

Последние матчи: В прошедшем товарищеской встрече «Зенит» разгромил «Воеводину» со счетом 7:1, а до этого обыграл эту же команду со счетом 5:2.

В последних 5-и контрольных встречах «сине-бело-голубые» обыграли только «Балтику» со счетом 1:2, пропустив оба гола во 2-м тайме. За этот период «Зенит» также обыгрывал махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Црвену Звезду» (3:0).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: Москвичев и Вендел (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Зенит» в прошедшем сезоне потерял довольно много очков на своем поле, заняв по этому показателю 3-е место в лиге. На сей раз «сине-бело-голубые» попытаются начать чемпионат с победы.

Команда провела неплохую трансферную кампанию, подписав Жерсона из «Фламенго». Именно этот бразилец способен стать новой звездой не только «Зенита», но и всей лиги.

«Ростов»

Перед стартом РПЛ: По ходу прошедшего сезона команду покинул Валерий Карпин и казалось, что «Ростов» постепенно пойдет вниз, но этого не произошло.

Команда заняла по итогам сезона 8-е место и плодотворно готовится к новому сезону. «Ростов» сумел провести несколько контрольных встреч перед началом нового сезона.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече команда проиграла «Факелу» со счетом 0:2, а до этого обыграла «Динамо» Мх (2:1), забив по голу в каждом тайме.

Матчем ранее «Ростов» сражался с «Краснодаром», но не смог победить. «Быки» одержали победу со счетом 4:2.

Не сыграют: Эль-Аскалани и Хаджикадунич (у обоих — травмы).

Состояние команды: Пока неизвестно, что ждать от игры «Ростова» в новом сезоне. Новый тренерский штаб будет ставить другой футбол и результат может стать другим.

К тому же, команду покинули лидеры — нападающий Николай Комличенко перешел в «Локомотив», а Максим Осипенко пополнил состав московского «Динамо».

Прогноз Валерия Непомнящего

Российский тренер, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, сделал свою ставку на матч 1-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».

Вега сыграет однозначно. В этой позиции у них нет конкуренции, тем более уже обжился. А Жерсон, если его выпускать сразу и не пойдет игра, будет проблема для всех. Понятно, что его будут сразу накрывать, голову не дадут поднять, поэтому лучше в первой игре выходить со скамейки. Чтобы не травмировать психологически. Мы же помним, как Клаудиньо бросили в топку, но раскрылся он только потом. У Малкома, пусть и другая позиция, в первом сезоне тоже ничего не получалось. Но такова роль и участь всех бразильцев, приобретаемых за такие деньги. Перестроиться на наш чемпионат сразу, вписаться, не каждому дано. Что касается ростовчан, то не зная всех деталей, что там произошло, могу сказать, что «Ростов» уже стал командой. Ребята понимают, что от них требуется. Знают себе цену, играют в свой футбол. Казалось, что с уходом Карпина там что-то нарушилось, но на самом деле все так и осталось. И конец сезона это показал. Команда с внутренними, индивидуальными амбициями. Будут играть на прежнем уровне. Даже несмотря на задержки с финансовыми выплатами. Думаю, «Зенит» выиграет без вопросов. Слишком уж велика разница в классе. Валерий Непомнящий

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «Зенит» выиграл 4 раза

«Ростов» дважды проиграл в последних 3-х встречах

В последних 5-и очных матчах «Зенит» непременно обыгрывал «Ростов»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.32, победа «Ростова» — 9.50, ничья — за 5.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.20 соответственно.

Прогноз: Определяющие голы будут забиты во 2-м тайме.

Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.90.

Прогноз: «Зенит» уверенно победит. Команда довольно уверенно действует на своем поле в последнее время.

Ставка: Победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.80.