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    «Зенит» выиграл у «Ростова» в матче РПЛ

    «Зенит» — «Ростов»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче первого тура РПЛ «Зенит» переиграл «Ростов» со счетом 2:1.

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    Открыли счет гости усилиями Ивана Комарова, а потом хозяева ответили голами Матео Кассьерры и Андрей Мостового.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Ростов 2:1
    Голы: 0:1 Иван Комаров (22'), 1:1 Матео Кассьерра (67'), 2:1 Андрей Мостовой (пенальти) (79') Зенит: Евгений Латышонок, Страхиня Эракович (Ванья Дркушич, 46'), Нино, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Луис Энрике, Густаво Мантуан (Андрей Мостовой, 68'), Максим Глушенков (Лусиано Гонду, 79'), Матео Кассьерра (Александр Соболев, 68'), Педро Родригес, Vega R. (Жерсон, 46') Ростов: Рустам Ятимов, Андрей Лангович, Дмитрий Чистяков, Виктор Мелёхин, Илья Вахания (Tarasov A., 88'), Данила Прохин, Кирилл Щетинин (Алексей Миронов, 74'), Иван Комаров (Мохаммад Мохеби, 80'), Константин Кучаев, Роналдо (Антон Шамонин, 88'), Егор Голенков (Тимур Сулейманов, 80')

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Зенит» 27 июля встретится с казанским «Рубином». «Ростов» 26 числа сыграет с «Динамо».

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