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    «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    22 декабря в Манчестере состоится матч 17-го тура АПЛ, в котором «Ман Юнайтед» примет «Борнмут». Команды начнут в 17:00 по мск.

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    МЮ подходит к матчу после пары головокружительных поединков. 15 декабря команда Рубена Аморима одержала волевую победу в дерби с «Ман Сити». Уступая 0:1 до 87-й минуты встречи, «красные дьяволы» забили дважды и вырвали 3 очка. 19 декабря хозяева сыграли против «Тоттенхэма» в 1/4 финала Кубка лиги. Там МЮ проиграл 3:4, но показал характер, чего мы давно не видели. Сейчас в таблице АПЛ клуб занимает 13-е место с 22 очками.

    «Борнмут» имеет 25 очков и находится очень близко к зоне еврокубков. «Вишни» выдали серию хороших результатов. За 4 последних матча в АПЛ они набрали 10 очков. В принципе можно сделать скидку на относительно простой календарь. «Вишни» смогли отобрать очки у «Тоттенхэма», выиграв 1:0, и это был самый сложный поединок из всех четырех. В прошлом туре они сыграли вничью 1:1 с «Вест Хэмом».

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    МЮ преображается на глазах. В игре команды уже видны изменения в лучшую сторону, так что теперь «Борнмуту» придется пройти настоящее испытание.

    • Букмекеры оценивают шансы команд такими коэффициентами: 1.92 на МЮ, 4.05 на «Борнмут», 3.85 на ничью.

    • В своем прогнозе эксперты LiveSport.Ru делают ставку на результативный футбол. Они предложили два варианта с коэффициентами 1.90 и 2.70.

    • Согласно прогнозу ИИ, «Ман Юнайтед» должен выиграть со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» и другие поединки уикенда АПЛ смотрите на сайте LiveCup.Run.

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