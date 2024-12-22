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    «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат Англии 22 декабря 2024 года

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    Амад Диалло — новый герой «МЮ»
    22 декабря в 17-м туре чемпионата по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Декабря 2024 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 17:00 Борнмут

    Борнмут

  • Борнмут
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: в настоящий момент «Манчестер Юнайтед» идет 13-м в таблице АПЛ с 22 очками.

    Последние матчи: в 16-м туре команда Рубена Аморима победила в манчестерском дерби со счетом 2:1. К 88-й минуте «Манчестер Юнайтед» уступал в счете, но нашел в себе силы переломить ситуацию, не без ошибок со стороны «горожан». Сначала был необязательный пенальти, который реализован Бруно Фернандеш, а затем Амад Диалло воспользовался ошибкой вратаря на выходе.

    Манчестер Юнайтед — Борнмут: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа в ЛЕ над «Викторией» Пльзень (2:1) и поражение дома от «Ноттингема» (2:3).

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    • Не сыграют: травмированы — Эванс, Маунт и Шоу.

    Состояние команды: пока при Амориме «МЮ» играет очень нестабильно, команде сложно дается переход на новую схему и более жесткие требования внутри коллектива. Но постепенно начинают проглядываться новые черточки и выходят на первые роли другие футболисты (Диалло, Хейлунн). Тем не менее, качество игры, особенно сзади, надо улучшать.

    «Борнмут»

    Турнирное положение: сейчас «Борнмут» идет шестым в таблице АПЛ с 25 очками.

    Последние матчи: в 16-м туре подопечные Андони Ираолы сыграли на своем поле вничью с «Вест Хэмом». «Брентфорд» играл лучше, имел больше опасных моментов, но в итоге чуть не потерпел поражение. Соперник первым открыл счет на 87-й минуте, а «Борнмут» смог отыграться через три минуты после шикарного удара со штрафного в исполнении турецкого форварда Унала, который незадолго до этого вышел со скамейки.

    До этого была победа в гостях над «Ипсвичем» (2:1) и дома над «Тоттенхэмом» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Синистерра и Скотт, под вопросом участие Тавернье, Араухо и Сенеси.

    Состояние команды: в этом сезоне «Борнмут» забрался как никогда высоко в турнирной таблице АПЛ, показывая сбалансированный атакующий футбол. Андони Ираоле на второй год работы в клубе удалось полностью донести свои идеи до футболистов. При довольно скромных кадровых ресурсах команда претендует на попадание в еврокубки.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Борнмут» выиграл в гостях со счетом 3:0, матч в Манчестере завершился вничью (2:2)

    • «МЮ» пропускал в 5 из 6 последних матчей, всего 9 мячей

    • В девяти последних матчах «Борнмут» неизменно забивал своим соперникам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Юнайтед» дают 1,88, а на «Борнмут» — 4,0, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,38, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,62.

    Прогноз: «Борнмут» при Ираоле особое внимание отводит игре крайних защитников (Смиту и Керкезу), которые очень активно идут вперед. Напомним, что Ираола сам был классным правым защитником в «Атлетике». У «МЮ» на флангах играют обычно более атакующие футболисты (Диалло, Мазрауи, Дало и даже Энтони), которым придется очень туго. Обе команды играют в атаку, есть потери в линии защиты, поэтому стоит ждать голов с обеих сторон.

    Основная ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,90.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть, что «Борнмут» забьет минимум два мяча. Команде это вполне по силам. Тем более «МЮ» сыграл непростой кубковый матч с «Тоттенхэмом».

    Дополнительная ставка: индивидуальный тотал «Борнмута» больше 1,5 за 2,70.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на футбол. Ждем разухабистого матча
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