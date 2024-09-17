Ассист Соболева под оскорбления фанатов. «Зенит» разобрался с «Рубином» в Кубке России

В матче четвертого тура группового этапа Кубка России «Зенит» в родных стенах переиграл «Рубин» со счетом 2:0. Авторами забитых мячей в данном противостоянии стали Густаво Мантуан и Дмитрий Чистяков.

Сильнейшие команды группы

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой начал свой рассказ о матче с того, что ему предшествовало.

«Зенит и "Рубин" являлись сильнейшими командами группы D после трёх туров. Петербуржцы с семью набранными очками возглавляли таблицу квартета, а казанцы с шестью заработанными баллами находились на второй позиции.

К данному матчу команды подошли в разном настроении. Сине-бело-голубые в минувшую субботу в игре 8-го тура чемпионата обыграли на выезде ЦСКА со счётом 1:0 благодаря голу Гонду в концовке первого тайма. С точки зрения качества игры команда Семака провела достаточно противоречивый матч, но всё равно добилась нужного результата и сохранила лидерство в таблице РПЛ.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

А вот клуб из Татарстана в минувшую пятницу разочаровал своих болельщиков домашним поражением от "Крыльев Советов" со счётом 0:2. Команда Рахимова провалила первый тайм, позволив самарцам заработать преимущество в 2 мяча к перерыву. Во второй сорокапятиминутке футболисты "Рубина" активизировались и пытались исправить ситуацию, но у них так и не получилось нащупать внятную игру в атаке. Казанцы с десятью набранными очками в активе находились на восьмой строчке в таблице чемпионата.

Нынешняя очная встреча для "Зенита" и "Рубина" стала уже третьей в текущем сезоне. Предыдущие матчи этих команд прошли в Казани и завершились победами петербуржцев. В чемпионате сине-бело-голубые разгромили казанцев со счётом 4:0, а кубковое противостояние завершилось минимальной победой клуба с берегов Невы — 1:0.

Естественно, команда Семака являлась безоговорочным фаворитом и нынешнего противостояния этих соперников. В отчётной встрече хозяева не могли рассчитывать на травмированных Глушенкова, Родригао и Волкова, а также на приболевшего Горшкова. У гостей в лазарете находились Вуячич и Юкич».

Первое результативное действие Соболева за «Зенит»

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин акцентировал внимание на том, что новичок питерцев Александр Соболев смог отметиться первым ассистом в футболке новой команды, однако фанаты клуба его продолжили оскорблять.

«"Зениту" нужно было побеждать, чтобы за два тура до конца группового этапа обеспечить себе место в плей-офф Кубка России. И все условия для этого складывались. Сине-бело-голубые проводили матч на своём поле плюс казанцев в групповом этапе уже обыгрывали. Вообще, с "Рубином" это уже была третья встреча в сезоне. Сначала в чемпионате петербуржцы закатили четыре, потом в Кубке — один. Понятно, что не стоило ожидать появления на поле основных составов. Они вообще не сильно изменились по сравнению с предыдущим матчем турнира в Казани.

Хотя Сергей Семак слегка удивил. Его команда начала встречу с тремя центральными защитниками. Нуралы Алип и Дмитрий Чистяков в центре, но к ним часто опускался Вильмар Барриос. Густаво Мантуан и Артур оказались на флангах в качестве латералей. Однако главное — появление с первых минут Александра Соболева. Во втором матче подряд. Особенно интересовало, как его встретит актив с "Виража", который не игнорирует Кубок России. У "Рубина" интересно было понаблюдать за двумя новичками — Велдин Ходжа и Марвин Чуни появились в стартовом составе, и последний был особенно активен в первом тайме.

Вообще, сценарий происходящего не сильно удивил. Хозяева с первых минут взяли мяч под контроль, их соперник смирился с этим и стал искать шансы на контратаках. Так что в первые 15-20 минут куда интереснее было следить за трибунами. Важная интрига — прозвучат ли кричалки про Соболева, который уже получил от болельщиков в матче с "Кайратом". Сначала они пропели часть стандартных для любого матча зарядов. Но примерно на 15-20-й минуте пошли и оскорбления. Соболева называли так же, как и в своё время Дзюбу. Времена меняются чуть быстрее, в отличие от грубых слов.

Александр Соболев ФК «Зенит»

Параллельно петербуржцы искали свободные зоны у ворот соперника. "Рубин" действительно их почти не оставлял и несколько раз неплохо выходил в атаку. Особенно выделялся Чуни. Он и цеплялся, и обыгрывался с партнёрами, но к серьёзным угрозам ворот Дениса Адамова это не приводило.

К голу привела по сути первая же реально опасная атака. Мантуан подхватил мяч на фланге, отпасовал на Соболева, который классно сыграл корпусом и отдал обратную передачу. Бразилец вылетел на ворота и переиграл Артура Нигматуллина.

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Вот и случилось первое результативное действие Александра в сезоне. Правда, пока это никак не могло повлиять на настроение аудитории к нему.

Сразу после этого хозяева могли забивать второй. На этот раз ударную позицию отыскал Андрей Мостовой, но запулил мяч точно в руки голкиперу. Вообще, это был самый активный отрезок "Зенита" в матче. Но это помогло и "Рубину", они словно чуть расслабились и стали активнее переходить на чужую половину поля. Пусть и действительно хороших шансов создать им не удалось».

Александр Соболев нападающий «Зенита» Я счастлив, что уже во второй игре за «Зенит» и на домашнем стадионе удалось сделать голевую передачу. Но, конечно, хочется забить поскорее. Но самое главное — победа. Для меня самое главное не гол и не пас, а чтобы команда набрала три очка. Пусть забьёт Латышонок, мы против не будем. Трибуны сегодня великолепно поддерживали команду, им можно сказать только спасибо. Больше я ничего не слышал

Первый гол Чистякова за три года

Автор Sportbox Денис Петров рассказал, как обстояли дела во втором тайме матча и отметил гол Дмитрия Чистякова.

«На второй тайм Соболев уже не вышел: россиянина заменил Лусиано. Кроме того, Семак выпустил еще двух ведущих игроков — Дугласа Сантоса и Вендела, которые появились вместо Ахметова и Мостового. После перерыва зенитовцы не думали сбавлять темп и демонстрировали непривычную заряженность для матча группового этапа Кубка России. Видимо, поражение в конце прошлого чемпионата сильно задело самолюбие игроков, а две победы в новом сезоне не до конца удовлетворили реваншистские чувства.

Давление на ворота "Рубина" возрастало с каждой минутой и логично завершилось еще одним голом: Артур подачей с углового нашел в чужой штрафной Чистякова, который ударом головой не оставил шансов вратарю. Для центрального защитника это всего второй гол в карьере за "Зенит" и первый за последние три года.

Дмитрий Чистяков ФК «Зенит»

Хозяева вполне могли довести дело до разгрома, но упустили несколько верных моментов. В итоге "Зенит" оформил очередную сухую победу в сезоне: в 10 из 13 матчей команде Семака удалось отыграть "на ноль". "Сине-бело-голубые" в пятом туре Кубка России в начале октября примут тольяттинский Акрон».

«Долгожданный» дебют

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов в своем репортаже тоже сделал акцент на игре Александра Соболева, который провел первый матч за «Зенит» в Санкт-Петербурге.

«Встречу новичка петербуржцев с болельщиками "Зенита" ждали с самого его перехода 30 августа. Но календарь оттягивал свидание, и только сейчас состоялась премьера Соболева на теперь уже домашнем для него стадионе.

Болельщики сине-бело-голубых выражали однозначное отношение к новичку на других матчах — например, на одной из игр "Зенита-2", а также во время гостевой товарищеской встречи с "Кайратом", где Соболев и дебютировал за невскую команду. Всякий раз Александра встречали совсем не приветливо, а по-разному его обзывали — например, "петухом".

Теперь настало время полноценной встречи: на кубковых матчах не действует паспорт болельщика, поэтому "вираж" прибыл на стадион в многотысячном составе. Прежде всего, болельщики обнародовали красочный перформанс с рычащим медведем и девизом "Слава России". А под полотном вывесили другой баннер — с надписью "Пропаганда любви, преданности". Возможно, это тоже было посвящено Соболеву.

Форвард "Зенита" привлекал наибольшее внимание болельщиков в этот вечер. Когда диктор анонсировал стартовый состав, фамилию Соболева "Газпром Арена" встретила гулом и свистом, а "вираж" еще и успел выкрикнуть: "Свинья!" Этим словом фанаты сине-бело-голубых в эпоху до Fan ID встречали объявление каждого игрока основы "Спартака" при встрече с ним.

На протяжении всего матча "вираж" распевал одно и то же оскорбление Соболева под различные мотивы, особенно в первом тайме, когда Александр еще находился на поле. А после перерыва активные фанаты невской команды устроили полноценное шоу — кто-то запустил по сектору надувного дельфина, которого на протяжении нескольких минут болельщики отбивали, как волейбольный мяч.

Игра в этот вечер отошла на второй план. Но для протокола отметим, что Соболев уже на 3-й минуте получил желтую карточку, а на 26-й отдал результативную передачу на Мантуана, первую на петербургском этапе карьеры. Сделал форвард это под аккомпанемент оскорблений "виража". В перерыве его заменили, но едва ли из-за происходящего на трибунах — скорее всего, из-за предупреждения. "Газпром Арена" освистала фамилию Соболева и во время замены».

Рашид Рахимов главный тренер «Рубина» Третье «сухое» поражение подряд? Поражения бывают тогда, когда ты не забиваешь. До этого было три победы. Неприятная серия, но игры разные, поэтому я бы не стал сейчас делать на этом акцент. То, что мы не забиваем — неприятно. Но я вижу желание игроков.

Игра ушла на второй план

Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов считает, что происходящее между Александром Соболевым и «Виражом» было главным на футбольном поле, а вот сама игра ушла на второй план.

«Особого интереса к этому матчу добавлял факт первого появления Александра Соболева на "Газпром Арене" в футболке "Зенита" и его встречи с фанатским "Виражом", который продолжает ходить только на те матчи, где не нужен Fan ID.

Любопытно, но именно после порции оскорбительных кричалок в свой адрес Соболев сумел ответить на все выкрики первым результативным действием в "Зените" — голевой передачей на Густаво Мантуана прямиком в штрафную площадь "Рубина".

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Что касается "Рубина", то у казанцев наиболее активным в атаке был албанский новичок Марвин Чуни. Нападающий нередко прицеливался по воротам Дениса Адамова — то получая передачи от партнеров, то создавая моменты самостоятельно.

В остальном же игру в первом тайме сложно было назвать яркой. На фоне встречи Соболева и "Виража" остальное, кроме гола, как будто бы ушло на второй план.

На второй тайм Семак решил обновить состав, сделав три замены. Ушли Мостовой, Ахметов и Соболев. Вместо них — Дуглас Сантос, Вендел и Лусиано соответственно. Антураж антуражем, но по игре решение заменить Соболева после 45 минут показалось немного преждевременным. Не исключено, что главный тренер "Зенита" руководствовался тем, чтобы избежать публичного освистывания Александра, покинь он поле условно после 60-й минуты.

Календарь и таблица РПЛ

После перерыва "Зенит" взял инициативу в свои ноги у сумел удвоить преимущество. Произошло уникальное событие — мяч в ворота "Рубина" забил Дмитрий Чистяков, который прежде за всю свою зенитовскую карьеру забивал лишь однажды — 19 ноября 2021 года в матче против "Пари НН". За это Чистяков получил приятный именной "заряд" от фанатов, а сам Дмитрий не оставил это без внимания, жестом отблагодарив трибуну.

Чуть позже Артур мог забивать третий мяч, но не сумел переиграть вратаря "Рубина" Артура Нигматуллина в ближнем бою».

Битва резервных составов

Автор euro-football.ru Иван Терентьев отметил, что составы команд не были основными, а «Рубин» не имел шансов в этой игре.

«Кубковый матч через два дня после РПЛ — никто и не ждал других составов. "Зенит" и "Рубин" задействовали резерв, хотя по фамилиям питерский резерв смотрится очень даже неплохо. А вот "Рубин" без Даку, Вады, Иву — уже другая команда. У хозяев же из трио нападения, выступавшего в РПЛ, остался только Александр Соболев. Зато поддержка у него была феноменальная — Мантуан, Мостовой, Ерохин, Ахметов, Педро.

Именно они устроили форсаж в середине первого тайма, прижав "Рубин" после очень спокойного старта. Гол же создали Мантуан и Соболев. Густаво отдал на Александра и открылся, а форвард слева покатил между двумя защитниками. Бразилец вышел на рандеву с Нигматуллиным и хладнокровно пробил под вратарём — 1:0.

"Зенит" давление ещё усилил. Артур по левому краю прощупал скорость Мостового. Андрей убежал от опекуна, грудью мяч себе прокинул и пытался перебросить Нигматуллина, но в этот раз Артур выручил. Ещё парой угловых "Зенит" прижал, несколько хороших забросов было, но "Рубин" выстоял, на перерыв отправившись с минимальным отставанием.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Но хозяева своё дело не бросили. Опять же давили, нагнетали и на исходе часа игрового времени своего добились. Чистяков в акробатическом падении пробил, заработав угловой удар. С этого корнера высоко навесил Артур, адресатом выбрав опять же Чистякова. Шабанхаджай почему-то решил постоять сзади Дмитрия, а тот пробил мимо Нигматуллина — 2:0. Первый гол Чистякова за три года.

"Зенит" же вскоре забил и третий мяч. Свежий Лусиано Гонду зацепил длинный заброс, размашистыми финтами отогнал двух защитников и протолкнул мяч на Артур. Бразилец ударом в касание прошил ближний угол, начал праздновать, но гол себе в актив не получил. По ходу атаки офсайд углядели арбитры у аргентинского форварда. А через пару минут Артур на эту же ударную позицию вылетал без офсайда, но в этот раз Нигматуллина переиграть не сумел.

Играючи "Зенит" разобрался с "Рубином", обеспечив себе плей-офф Кубка России. В битве резервных составов у Казани шансов не было».

Сергей Семак главный тренер «Зенита» Первые минут 15-16 очень тяжело входили в игру, как мне показалось. Не хватало нам и движения, и качества, и агрессии. Вторую половину первого тайма чуть лучше, смогли забить хороший гол. Во втором тайме действовали хорошо на протяжении всех 45 минут и забили. Могли ещё отличиться — хорошая и качественная победа. Поздравляю ребят с хорошей и важной победой. Встречались лидеры нашей группы, от этой игры зависело, у кого будет определённый запас прочности перед оставшимися двумя турами.

Факты матча

Автор «Спорт день за днем» Алексей Глебов представил общественности три главных факта по итогам этого матча.

«1. Перед началом матча трибуны сине-бело-голубых освистали нападающего Александра Соболева, летом перешедшего в питерский клуб из "Спартака". Соболев отличился голевой передачей — это его первое результативное действие в составе "Зенита".

2. Дмитрий Чистяков, о возможном уходе которого писалось летом, забил впервые с сезона-21/22. Это 12-й мяч в карьере защитника.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

3. "Зенит" гарантировал себе выход в четвертьфинал Пути РПЛ».