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    Игорь Дивеев«Химки» — ЦСКА. Онлайн
  • 14:10
    • «Химки» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ
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    Юран и Федотов — в списке кандидатов на пост главного тренера «Ахмата»

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    Стало известно, кто может возглавить «Ахмат» в случае увольнения Магомеда Адиева.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    По информации Sporrt24, руководство грозненского клуба рассматривает Владимира Федотова, Сергея Игнашевича и Сергея Юрана.

    «В случае отставки Магомеда Адиева, "Ахмат" среди прочих кандидатур на пост главного тренера рассматривает Владимира Федотова, Сергея Игнашевича и Сергея Юрана», — сказал источник издания.

    Ранее сообщалось, что Адиев может покинуть «Ахмат» после матча с «Акроном».

    Напомним, несколько дней назад Адиев заявил, что он близок к уходу из «Ахмата».

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    Матч «Ахмат» — «Акрон» пройдет 31 августа, начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    Напомним, ради работы в «Ахмате» Адиев ушел из сборной Казахстана.

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