Юран и Федотов — в списке кандидатов на пост главного тренера «Ахмата»

Стало известно, кто может возглавитьв случае увольнения

По информации Sporrt24, руководство грозненского клуба рассматривает Владимира Федотова, Сергея Игнашевича и Сергея Юрана.

«В случае отставки Магомеда Адиева, "Ахмат" среди прочих кандидатур на пост главного тренера рассматривает Владимира Федотова, Сергея Игнашевича и Сергея Юрана», — сказал источник издания.

Ранее сообщалось, что Адиев может покинуть «Ахмат» после матча с «Акроном».

Напомним, несколько дней назад Адиев заявил, что он близок к уходу из «Ахмата».

«Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после шести туров.

Матч «Ахмат» — «Акрон» пройдет 31 августа, начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

Напомним, ради работы в «Ахмате» Адиев ушел из сборной Казахстана.