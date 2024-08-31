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    Игорь Дивеев«Химки» — ЦСКА. Онлайн
  • 14:10
    • «Химки» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ
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    Стало известно, когда Адиев может покинуть «Ахмат»

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    Магомед Адиев может покинуть пост главного тренера «Ахмата» после матча с «Акроном» в седьмом туре РПЛ.

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    Руководство «Ахмата» уволит Адиева в том случае, если команда не сможет набрать три очка в игре против «Акрона», сообщает «Спорт-Экспресс».

    По данным источник, преемником 47-летнего специалиста может стать Сергей Ташуев, который уже работал в грозненском клубе в сезоне-2022/2023.

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    • Ранее на этой неделе Адиев заявил, что он близок к уходу из «Ахмата».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после шести туров.

    Матч «Ахмат» — «Акрон» пройдет 31 августа, начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    Напомним, ради работы в «Ахмате» Адиев ушел из сборной Казахстана.

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