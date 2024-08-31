Стало известно, когда Адиев может покинуть «Ахмат»

может покинуть пост главного тренерапосле матча с «Акроном» в седьмом туре РПЛ.

Руководство «Ахмата» уволит Адиева в том случае, если команда не сможет набрать три очка в игре против «Акрона», сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источник, преемником 47-летнего специалиста может стать Сергей Ташуев, который уже работал в грозненском клубе в сезоне-2022/2023.

Ранее на этой неделе Адиев заявил, что он близок к уходу из «Ахмата».

Календарь и таблица РПЛ

«Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после шести туров.

Матч «Ахмат» — «Акрон» пройдет 31 августа, начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

Напомним, ради работы в «Ахмате» Адиев ушел из сборной Казахстана.