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    Смогут ли «Ахмат» и «Акрон» определить сильнейшего?

    Ахмат — Акрон: прогноз и ставка

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    Магомед Адиев (главный тренер «Ахмата»)
    31 августа в седьмом туре чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Акрон». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 31 Августа 2024 года

    Ахмат

  • Грозный
    •  Ахмат 20:00 Акрон

    Акрон

  • Тольятти
    •

    «Ахмат»

    Турнирное положение: грозненцы взяли крайне неудачный старт в текущем сезоне российской Премьер-лиги.

    Коллектив из Грозного в настоящий момент имеет в своем активе только четыре очка и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

    Ахмат — Акрон: коэффициенты букмекеров

    Грозненская команда смогла только четыре раза поразить ворота соперника и десять раз пропустила в свои.

    Последние матчи: ахматовцы в прошлом туре сыграли вничью с «Химками» (3:3), а до этого уступили «Динамо» из Махачкалы (0:1).

    Перед этим же «Ахмат» поделил очки со «Спартаком» (0:0), но крупно проиграл «Локомотиву» (0:5).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В последнем матче в рамках Кубка России подопечные Магомеда Адиева проиграли ЦСКА (0:2).

    Не сыграют: травмированы Евгений Харин и Максим Самородов, а дисквалифицирован Надер Гандри.

    Состояние команды: провальный старт сезона от «Ахмата». Команда из Грозного в чемпионате еще не побеждала и показывает крайне неубедительный футбол.

    Думается, что если все так и продолжится, то «Ахмат» будет вынужден бороться за выживание.

    «Акрон»

    Турнирное положение: тольяттинский коллектив тоже неубедительно стартовал, но как для первого раза в РПЛ, это нельзя считать провалом.

    Сейчас команда из Тольятти имеет в своем активе четыре очка и идет на четырнадцатом месте в турнирной таблице.

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    • Тольяттинцы смогли семь раз поразить ворота соперника и 13 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «Акрон» проиграл ЦСКА (0:4) и «Рубину» (1:2), а также сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2).

    А вот в Кубке России в последней игре подопечные Заура Тедеева по пенальти одолели «Зенит» (1:1, по пенальти 5:4).

    Не сыграют: все игроки готовы к матчу.

    Состояние команды: нельзя сказать, что «Акрон» не в форме. Просто команда выступает на максимуме своих возможностей.

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    Безусловно, тольяттинцы будут бороться за выживание и их главной задачей является сохранение прописки в элите.

    Статистика для ставок

    • «Ахмат» не может выиграть на протяжении 6 матчей во всех турнирах

    • «Акрон» добыл только 1 победу в последних 7 матчах во всех турнирах

    • Это будет первая очная встреча команд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.60, а победа «Акрона» — в 3.85.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.97, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.83.

    Прогноз: команды давно не побеждали, поэтому вполне может быть, что и сейчас не смогут выявить сильнейшего.

    Ставка: ничья за 3.60.

    Прогноз: также предположим, что команды смогут забить друг другу.

    Ставка: обе забьют за 1.95.

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    «Ахмат» — «Акрон»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Ахмат» и «Акрон» определить сильнейшего?
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