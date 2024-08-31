31 августа в седьмом туре чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Акрон». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: грозненцы взяли крайне неудачный старт в текущем сезоне российской Премьер-лиги.

Коллектив из Грозного в настоящий момент имеет в своем активе только четыре очка и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

Грозненская команда смогла только четыре раза поразить ворота соперника и десять раз пропустила в свои.

Последние матчи: ахматовцы в прошлом туре сыграли вничью с «Химками» (3:3), а до этого уступили «Динамо» из Махачкалы (0:1).

Перед этим же «Ахмат» поделил очки со «Спартаком» (0:0), но крупно проиграл «Локомотиву» (0:5).

Прогнозы и ставки на РПЛ

В последнем матче в рамках Кубка России подопечные Магомеда Адиева проиграли ЦСКА (0:2).

Не сыграют: травмированы Евгений Харин и Максим Самородов, а дисквалифицирован Надер Гандри.

Состояние команды: провальный старт сезона от «Ахмата». Команда из Грозного в чемпионате еще не побеждала и показывает крайне неубедительный футбол.

Думается, что если все так и продолжится, то «Ахмат» будет вынужден бороться за выживание.

«Акрон»

Турнирное положение: тольяттинский коллектив тоже неубедительно стартовал, но как для первого раза в РПЛ, это нельзя считать провалом.

Сейчас команда из Тольятти имеет в своем активе четыре очка и идет на четырнадцатом месте в турнирной таблице.

Тольяттинцы смогли семь раз поразить ворота соперника и 13 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «Акрон» проиграл ЦСКА (0:4) и «Рубину» (1:2), а также сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2).

А вот в Кубке России в последней игре подопечные Заура Тедеева по пенальти одолели «Зенит» (1:1, по пенальти 5:4).

Не сыграют: все игроки готовы к матчу.

Состояние команды: нельзя сказать, что «Акрон» не в форме. Просто команда выступает на максимуме своих возможностей.

Безусловно, тольяттинцы будут бороться за выживание и их главной задачей является сохранение прописки в элите.

Статистика для ставок

«Ахмат» не может выиграть на протяжении 6 матчей во всех турнирах

«Акрон» добыл только 1 победу в последних 7 матчах во всех турнирах

Это будет первая очная встреча команд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.60, а победа «Акрона» — в 3.85.

ТБ 2,5 оценивается в 1.97, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.83.

Прогноз: команды давно не побеждали, поэтому вполне может быть, что и сейчас не смогут выявить сильнейшего.

Ставка: ничья за 3.60.

Прогноз: также предположим, что команды смогут забить друг другу.

Ставка: обе забьют за 1.95.