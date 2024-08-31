Ахмат
Акрон
«Ахмат»
Турнирное положение: грозненцы взяли крайне неудачный старт в текущем сезоне российской Премьер-лиги.
Коллектив из Грозного в настоящий момент имеет в своем активе только четыре очка и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.
Ахмат — Акрон: коэффициенты букмекеров
Грозненская команда смогла только четыре раза поразить ворота соперника и десять раз пропустила в свои.
Последние матчи: ахматовцы в прошлом туре сыграли вничью с «Химками» (3:3), а до этого уступили «Динамо» из Махачкалы (0:1).
Перед этим же «Ахмат» поделил очки со «Спартаком» (0:0), но крупно проиграл «Локомотиву» (0:5).
В последнем матче в рамках Кубка России подопечные Магомеда Адиева проиграли ЦСКА (0:2).
Не сыграют: травмированы Евгений Харин и Максим Самородов, а дисквалифицирован Надер Гандри.
Состояние команды: провальный старт сезона от «Ахмата». Команда из Грозного в чемпионате еще не побеждала и показывает крайне неубедительный футбол.
Думается, что если все так и продолжится, то «Ахмат» будет вынужден бороться за выживание.
«Акрон»
Турнирное положение: тольяттинский коллектив тоже неубедительно стартовал, но как для первого раза в РПЛ, это нельзя считать провалом.
Сейчас команда из Тольятти имеет в своем активе четыре очка и идет на четырнадцатом месте в турнирной таблице.
Тольяттинцы смогли семь раз поразить ворота соперника и 13 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «Акрон» проиграл ЦСКА (0:4) и «Рубину» (1:2), а также сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2).
А вот в Кубке России в последней игре подопечные Заура Тедеева по пенальти одолели «Зенит» (1:1, по пенальти 5:4).
Не сыграют: все игроки готовы к матчу.
Состояние команды: нельзя сказать, что «Акрон» не в форме. Просто команда выступает на максимуме своих возможностей.
Безусловно, тольяттинцы будут бороться за выживание и их главной задачей является сохранение прописки в элите.
Статистика для ставок
- «Ахмат» не может выиграть на протяжении 6 матчей во всех турнирах
- «Акрон» добыл только 1 победу в последних 7 матчах во всех турнирах
- Это будет первая очная встреча команд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.60, а победа «Акрона» — в 3.85.
ТБ 2,5 оценивается в 1.97, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.83.
- 2.23Спартак — Рубин: прогноз и ставкаЗавтра в 19:45
- 2.70Пари НН — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 2.07Интер — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: команды давно не побеждали, поэтому вполне может быть, что и сейчас не смогут выявить сильнейшего.
Ставка: ничья за 3.60.
Прогноз: также предположим, что команды смогут забить друг другу.
Ставка: обе забьют за 1.95.