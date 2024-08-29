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    Адиев: Думаю, я близок к тому, чтобы покинуть «Ахмат»

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    Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев заявил, что в ближайшее время может покинуть грозненский клуб.

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    «Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после шести туров.

    «Это очень сложное решение [возглавить "Ахмат"]. Мое самое сложное решение, потому что у меня все складывалось довольно‑таки хорошо.

    Во многом да, вышел из зоны комфорта.

    Мой карт‑бланш — каждая последующая игра. Я ее выигрываю — карт‑бланш есть, я работаю дальше, я ее проигрываю — он уменьшается.

    Знаете… Я думаю, я близок к тому, чтобы покинуть "Ахмат". Но я к этому отношусь абсолютно спокойно.

    От чего это зависит? От побед, в первую очередь. Второе, я и сам хочу прояснить для себя определенные моменты.

    Есть ряд моментов. Хочу понять, стали мы лучше или хуже по сравнению с прошлым сезоном. Надо в этих нюансах определиться.

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    • У нас был очень жесткий разговор, наверное (после поражения от "Локомотива" со счетом 0:5 — прим.). За все время моего пребывания в команде, наверное, это был самый жесткий разговор. На повышенных тонах. Лексикон мой был не совсем соответствующий. Я редко к такому прибегаю. Но иногда бывают моменты, когда приходится это делать», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

    Напомним, ради работы в «Ахмате» Адиев ушел из сборной Казахстана.

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