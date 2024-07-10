Клубы РПЛ утвердили модель распределения доходов и расходов в сезоне 2024/2025

Клубы российскойутвердили модель распределения доходов и расходов в сезоне 2024/2025.

В соответствии с этой моделью из части коммерческих поступлений по действующим договорам с партнерами лиги будет сформирован призовой фонд для клубов по двум критериям: посещаемости и медиа-активностям. Выплаты из него будут произведены по итогам сезона.

«Положение о призовом фонде, в том числе утвержденный набор показателей и методика расчёта по этим критериям, будет подготовлено правлением АФК "РПЛ" в ближайшее время.

Все прочие доходы от реализации коммерческих прав, за исключением призового фонда, будут делиться между клубами в соотношении 50:50 (одна половина — в равных долях, другая — в зависимости от спортивных результатов в сезоне 2023/24).

Трех новичков лиги также ждет welcome pack в размере дополнительных 0,25%.

Кроме того, по решению общего собрания будет сформирован целевой фонд развития АФК "РПЛ", порядок расходования средств из которого определит правление, состоящее из представителей клубов», — говорится в заявлении РПЛ.

Новый сезон в РПЛ стартует 19 июля.

Ранее стало известно, то клубы РПЛ проголосовали за изменение механизма отмены и переноса матчей.