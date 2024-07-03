Руководители российского футбола обсудили создание лиги закрытого типа

Группа руководителей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) вместе с Российским футбольным союзом (РФС) обсудила создание новой лиги закрытого типа, сообщает «РБК Спорт».

По данным источника, рабочая группа РПЛ по обсуждению структуры соревнований вместе с РФС в ходе закрытых дискуссий заявила о необходимости ряда реформ для повышения уровня турнира.

Предлагается пересмотреть формат проведения турнира. Один из вариантов — создание закрытой лиги. В таком чемпионате примут участие 16 команд, которым из года в год будет гарантировано участие в лиге.

Кроме того, в такой лиге клубы смогут сконцентрировать внимание на долгосрочной стратегии, не ставя во главу угла только спортивный принцип. Им придется больше вкладывать в маркетинг, коммерцию, инфраструктуру, развитие академий и молодых игроков и тд.

При реализации такого сценария каждый клуб стал бы франшизой РПЛ. То есть лига задавала бы клубам стандарт, которому нужно соответствовать.

Также у лиги было бы право отобрать клуб у региона или города, если он не соответствует заданным показателям. Такой формат может быть осуществлен как в рамках РПЛ, так и в отдельном варианте.

Отрицательная сторона этой идеи заключается в том, что многие регионы потеряют стимул к развитию профессионального футбола, поскольку путь в элитную лигу будет закрыт.

В УЕФА нет информации о планах относительно закрытой РПЛ, но при этом союз не приветствует закрытые форматы национальных первенств.

Есть также вариант, при котором вылетает только одна команда, а клуб, который выходит в высшую лигу, должен соответствовать критериям, предложенным лигой, предоставить четкую стратегию в плане спорта, коммерции и посещаемости — то есть обоснование того, почему клуб нужен лиге.

Критерии будут гораздо более сложными для выполнения, чем сейчас. Это позволит лиге обезопасить себя от того, что в нее придут клубы, у которых нет подходящего стадиона, плана развития, инфраструктуры, четкого маркетингового и финансового плана.

Одна из букмекерских компаний, с которой обсуждался формат закрытой РПЛ, готова выкупить будущее титульное название турнира за сумму более 5 млрд рублей в год.

Также отмечается, что вероятность появления в ближайшие годы закрытой лиги минимальная. Этот вариант может сработать через несколько лет, когда к этому придет большее количество клубов РПЛ, чем сейчас. У закрытого формата пока нет экономического базиса, да и другие изменения требуют больших инвестиций.

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.