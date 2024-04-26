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    РФС назвал ориентир возвращения сборной России к соревнованиям

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    Исполком РФС утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «На период отстранения сборная должна быть обеспечена конкурентной игровой практикой и сопутствующими проектами развития, которые позволят в дальнейшем успешно выступать на чемпионатах мира и Европы.

    Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.

    Концепция подразумевает увеличение количества кандидатов в сборную, в том числе молодых игроков, регулярно выступающих в РПЛ.

    С этой целью предлагается совместно с лигами рассмотреть варианты совершенствования системы профессиональных соревнований, а также разработать меры по стимулированию использования молодых российских футболистов во внутренних турнирах.

    В части решений по игровой практике в концепции предлагается ежегодно проводить до 10 товарищеских матчей в официальные окна ФИФА. При этом матчи и учебно-тренировочные сборы должны подразделяться на категории исходя из их целеполагания и силы соперников. По ходу реализации концепции необходимо постепенно увеличивать долю конкурентных матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА.

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    • Помимо товарищеских матчей, концепцией предлагается проведение в России или за рубежом коммерческого товарищеского турнира с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств», — говорится в тексте на официальном сайте РФС.

    Напомним, сборная России отстранена от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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