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    Клубы РПЛ проголосовали за изменение механизма отмены и переноса матчей

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    Российская Премьер-лига сообщила об изменении механизма отмены и переноса матчей при наличии особых обстоятельств.

    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова» и сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова» и сборной России

    Во вторник, 2 июля, на общем собрании клубов РПЛ был согласован проект регламента на сезон‑2024/25.

    «В соответствии с регламентом, при наличии особых обстоятельств (форс‑мажор, погодные условия и т. д.) президент РПЛ получает возможность не позднее чем за час до начала матча отменить игру и установить новые дату и время матча (в рамках туров и резервных дней) или обратиться в РФС, чтобы внести изменения в график чемпионата.

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    • В течение часа до начала матча и по ходу игры решение об отмене/прекращении матча и о его переносе/приостановке не более чем на 60 минут вправе принять судья. Если обстоятельства, мешающие проведению игры, за это время не устранены, матч должен быть доигран или проведен по возможности на следующий день. Если это невозможно, новая дата и время определяются в установленном порядке по решению президента РПЛ (в игровые и резервные дни), либо после его обращения в РФС об изменении графика чемпионата.

    Также в случае, если есть угроза безопасности, с момента прибытия на стадион решение об отмене матча может принять делегат», — говорится в заявлении лиги.

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